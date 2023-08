Oito histórias para a nova época

Do regresso de um campeão do mundo aos poderes de alquimia de um treinador, o avançado que vem da segunda divisão inglesa ou os jogos mais longos, eis algumas histórias para acompanhar em 2023-24.

Como se percebe por estas pistas que o PÚBLICO sugere para acompanhar a nova época, regresso é uma palavra forte. A nova temporada será marcada pelo regresso de um campeão do mundo, Di María, ao clube que o lançou no futebol europeu, pelo regresso de um antigo internacional francês, Mangala, com desejo de mostrar que o futebol ainda não acabou para ele, pelo regresso ao futebol de primeira de um experiente internacional português, Miguel Lopes, a acompanhar o regresso de um histórico à I Liga, o Estrela da Amadora. Mas também é uma época em que o Sp. Braga investiu em Bruma e na experiência de José Fonte e de outros para ganhar já, e em que o Sporting gastou como nunca num único jogador e em que o FC Porto confia no seu treinador para tirar coelhos (leia-se títulos) da cartola. Ah, e os jogos vão passar a ter uma espécie de terceira parte depois dos 90 minutos.