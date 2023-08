Todos contra o Man. City, que começou a Premier League a ganhar

Cinco títulos de campeão inglês nos últimos seis anos. Será mais do que suficiente para dizer sem grande contestação que o Manchester City é a equipa dominante da Premier League inglesa e que todos os outros correm atrás. Volta a ser assim na nova época. A equipa de Pep Guardiola, que ganhou quase tudo o que havia para ganhar em 2022-23 (Premier League, FA Cup e Liga dos Campeões), parte como grande favorita a mais conquistas no futebol inglês e já deu uma amostra do que pode fazer no jogo inaugural: 3-0 ao Burnley, com dois golos de Erling Haaland e um de Rodri. Depois de um ano de estreia de arromba no futebol inglês, o gigante nórdico parece preparado para mais uma época a demolir defesas adversárias.

Ainda com algumas dúvidas sobre a composição do seu núcleo português (Rúben Dias é uma certeza, Bernardo e Cancelo são as dúvidas), o City pode partir na frente, mas não corre sozinho. E a maior concorrência virá de Londres e do Arsenal, que andou a cheirar o título durante boa parte da época passada, antes de quebrar nas últimas semanas. Os “gunners”, que têm Fábio Vieira e até ver Cédric Soares e Nuno Tavares, reforçaram as suas aspirações com a contratação de Declan Rice, Kai Havertz e Jurrien Timber por um total de 230 milhões.

Não há dúvida que Mikel Arteta tem mais armas para desafiar o seu mentor Guardiola, mas o City também não ficou parado. Perdeu Mahrez e Gundogan, foi buscar Gvardiol e Kovacic, falando-se com alguma insistência do interesse em Paquetá, do West Ham. Juntando os novos aos que já lá estão, uma equipa de craques da baliza ao ponta-de-lança – entre Éderson e Haaland, homens como Stones, Rodri, De Bruyne, Foden, Grealish ou Álvarez – e o City tem muitas opções para aguentar a pressão dos adversários.

Mas não foi só o Arsenal a investir para acabar com o domínio do City. O Manchester United, no ano dois com Ten Hag e com Bruno Fernandes como capitão, continua em modo renovação para se adaptar ao estilo do técnico holandês, com as contratações de Hojlund para ponta-de-lança, Mount para o meio-campo e Onana para a baliza. De volta a Londres, o Chelsea fez uma limpeza para agradar ao seu novo treinador, Mauricio Pochettino, em que a contratação mais sonante foi a de Nkunku – mas o ponta-de-lança francês vai falhar vários meses.

E haverá sempre que contar com o Liverpool de Jurgen Klopp, a única equipa que quebrou o domínio do City nos últimos anos. O alemão terá um meio-campo novo com as chegadas do húngaro Szoboslai e do argentino campeão mundial Mac Allister. O Newcastle, com patrocínio do fundo soberano da Arábia Saudita, vai tentar outra vez chegar-se à frente, enquanto o Tottenham vai ter de aprender a viver sem Harry Kane, a caminho de se juntar ao Bayern Munique.

À espera de Neymar e Mbappé

Pode dizer-se que a Liga espanhola perdeu alguma relevância mediática nos últimos tempos face, sobretudo, à Premier League. Mas os dois principais clubes espanhóis, Barcelona e Real Madrid, estão a tentar tudo para ficar com dois craques de impacto global, Neymar e Kyllian Mbappé. A imprensa espanhola dá como certo o acordo entre o Barça e o brasileiro, e já se sabe que os “merengues” são o destino preferencial do francês que recusou ir jogar um ano para a Arábia Saudita e que continua em guerra com o PSG.

Com Neymar e Mbappé subiria o interesse de uma liga espanhola onde o campeão Barcelona e o seu rival Real Madrid, no ano de despedida de Ancelotti, serão os principais candidatos. Os principais desafiantes a esta dupla serão Atlético Madrid (que ainda não sabe o que fazer com João Félix) e Real Sociedad que terá André Silva como novo avançado. Equipas com história, como o Sevilha, o Valência ou o Villarreal, não parecem muito equipadas para aspirar a muito.