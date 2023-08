Caicedo na iminência de ser o Ferrari que Klopp queria evitar

Liverpool acordou transferência de 128 milhões de euros por jovem médio equatoriano do Brighton. Falta o sim do jogador de que o Chelsea ainda não desistiu.

Está iminente a queda de um novo recorde de transferências em Inglaterra. Cerca de meio ano depois do negócio do médio argentino Enzo Fernández, a fasquia dos 121 milhões pagos pelo Chelsea ao Benfica foi já virtualmente superada pelo acordo estabelecido entre Liverpool e Brighton, de que consta um cheque de 128 milhões de euros. Falta apenas o sim do protagonista, o jovem médio defensivo equatoriano Moises Caicedo, tão desejado por Jürgen Klopp.

Alcançado o entendimento entre os clubes e o representante do jogador, persiste apenas uma dúvida: conseguirá o Chelsea intrometer-se no negócio, superar os números oferecidos pelos “reds” e convencer o jogador a mudar-se para Stamford Bridge, cedendo ao que os ingleses acreditam ser a inclinação de Caicedo?

Na última abordagem, o Chelsea ficou muitos milhões (cerca de 24) aquém da cláusula de rescisão de 115 milhões de euros fixada pelo Brighton. Mas depois de ver o treinador alemão do Liverpool anunciar publicamente a existência do acordo por valores que dinamitam a blindagem dos “seagulls” a Moises Caicedo, o Chelsea poderá ter que agir rapidamente para ainda tentar vencer a corrida.

Uma coisa é praticamente garantida: Caicedo já foi riscado dos planos de Roberto de Zerbi, treinador do Brighton, que não deixou margem para dúvidas quanto ao futuro do equatoriano. O italiano garantiu em declarações à agência noticiosa Reuters que já esqueceu o jovem em quem apostou em 43 encontros da temporada anterior, que conduziu ao sexto lugar e a uma inédita participação nas provas europeias.

Na conferência de antevisão ao embate deste sábado com o Luton Town, De Zerbi afirmou ter já “esquecido Moises”, centrando-se nos jogadores de que dispõe e de que diz orgulhar-se. “Os clubes maiores podem comprar os nossos jogadores, mas não a nossa alma e espírito”, insistiu o técnico, dando o assunto como encerrado, com Caicedo descartado, lembrando que na época anterior alcançaram o mesmo objectivo que Liverpool (Liga Europa), algo que o Chelsea falhou graças a um inesperado 12.º lugar na Premier League.

Suprir saídas de Henderson e Fabinho

Para o Liverpool, a contratação de Caicedo é de suprema importância, já que o clube perdeu Henderson e Fabinho para o futebol saudita, tendo já recorrido ao Brighton para garantir o argentino Alexis Mac Allister, por 40 milhões de euros, e ficando agora a uma assinatura de Caicedo para reeditar a dupla dos “seagulls”.

Klopp justificou este “ataque” à equipa de Brighton & Hove precisamente com as saídas inesperadas de Henderson e Fabinho, que levaram os “reds” a agir e a garantir-lhe que já obtiveram o acordo junto do clube de Caicedo.

Caicedo está desde Fevereiro de 2021 no Brighton, depois de se ter destacado ao serviço do Independiente del Valle, do Equador, tendo custado menos de 5 milhões de euros e começado a evoluir na equipa de sub-23 até à estreia, em Abril de 2022, na Liga inglesa.

Além de Liverpool e Chelsea, também o Arsenal tentou contratar o equatoriano no Inverno, motivando um pedido do jogador para rumar a Londres antes de ter sido demovido e ter renovado até 2027 pelo Brighton.

Antes da incursão da Liga saudita, o Liverpool tinha considerado elevados os valores pedidos pelo Borussia Dortmund para abdicar do médio de 19 anos Jude Bellingham (antes da transferência para o Real Madrid, num negócio que pode chegar aos 135 milhões de euros).

O belga Romeo Lavia, também de 19 anos, esteve igualmente nos planos de Klopp, que viu o Liverpool resistir ao pedido do Southampton de quase 60 milhões de euros pelo médio.

A confirmar-se a ida de Caicedo para o Liverpool, Jürgen Klopp terá, finalmente, que render-se à ditadura do mercado e pensar no negócio do jovem equatoriano como um mal necessário, já que por diversas vezes criticou transferências por valores exorbitantes, que chegou a comparar ao pedido de um miúdo de cinco anos de idade de um Ferrari como prenda de Natal.

Confrontado com a perspectiva que sempre defendeu, Klopp argumentou que “tudo mudou". "Se me agrada? Não. Reconheço que estava errado? Sim”, respondeu, sem pretender apontar o dedo a ninguém, apenas às regras do jogo e de mercado.