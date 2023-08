Sexta na TV: de Dick Cheney a Um Homem Chamado Otto

CINEMA

Vice

AXN Movies, 21h10

Um filme biográfico, escrito e realizado por Adam McKay (Filhos e Enteados, A Queda de Wall Street), que se debruça sobre Dick Cheney, aquele que, ainda hoje, é considerado o mais poderoso vice-presidente da história dos EUA. Cheney iniciou-se na política na década de 1960. Começa como estagiário do congressista William A. Steiger, durante a administração de Richard Nixon, e junta-se, pouco tempo depois, à equipa de Donald Rumsfeld. Subindo na carreira, em 1989, é nomeado secretário da Defesa pelo então Presidente George H.W. Bush. Em 2001, vai trabalhar para a outra administração Bush, desta vez assumindo como vice-presidente de George W. Bush. Nesta função, fica conhecido pelo seu papel determinante em importantes decisões de política interna e externa. Com Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Tyler Perry, Alison Pill, Lily Rabe, Jesse Plemons e Justin Kirk.Nomeado para oito Óscares, entre os quais Melhor Filme, Melhor Argumento Original, Melhor Actor Principal (Bale) e Melhor Actor Secundário (Rockwell).

Um Homem Chamado Otto

TVCine Top, 21h30

Otto Anderson (Tom Hanks) está reformado e ainda não se adaptou à ausência da mulher, que morreu há algum tempo. Constantemente a idealizar formas de pôr termo à própria vida, a dor transformou-o numa pessoa quezilenta e amargurada. Mas tudo se altera quando uma família se muda para a casa ao lado da sua. Adaptação de Um Homem Chamado Ove, escrito pelo sueco Fredrik Backman e já adaptado ao grande ecrã em 2015 por Hannes Holm – nomeado para os Óscares de Melhor Filme Estrangeiro e Caracterização –, tem realização de Marc Forster (007 - Quantum of Solace, Christopher Robin).

Eu Nunca Choro

RTP2, 22h54

Um filme sobre o luto do realizador polaco Piotr Domalewski (Entre Frestas) sobre Olka, uma jovem polaca de 17 anos que parte, sozinha, numa viagem para um país estrangeiro. O objectivo desta jornada é recuperar o corpo do pai, que morreu na Irlanda, num acidente de trabalho.

Red, White & Royal Blue

Prime Video, streaming

Estreia mundial desta adaptação cinematográfica do livro best-seller de Casey McQuiston, protagonizado por Taylor Zakhar Perez (The Kissing Booth 2 e 3) e Nicholas Galitzine (Cinderela). Este romance tipo conto-de-fadas-moderno conta a história do encontro entre o filho da Presidente dos Estados Unidos da América (Uma Thurman), Alex Claremont-Diaz, e um príncipe britânico, Henry. Ambos populares e charmosos, não se suportam. Até ao dia em que um incidente instiga uma trama de-rivais–a-amantes que vai testar as relações entre os Estados Unidos e o Reino Unido.

DOCUMENTÁRIO

Diana – A Princesa

TVCine Edition, 22h

Continua o especial de documentários focados em Mulheres Extraordinárias. O ciclo avança com um documentário sobre a Princesa Diana, cuja morte em 1997 apenas serviu para encorajar o seu fascínio. Neste filme, Ed Perkins usa material de arquivo para evocar a relação entre Diana e o Príncipe Carlos, do namoro ao casamento, passando pelo nascimento dos dois filhos, William e Harry, até ao divórcio escandaloso e ao acidente mortal em Paris. O documentário acaba por reflectir a sociedade dos anos 1980 e 90, espelhando as emoções do público perante a monarquia.

DESPORTO

Ciclismo: 84.ª Volta a Portugal em Bicicleta

RTP1, 15h

A competição de ciclismo nacional — que irá de Viseu a Viana sem, desta vez, esquecer o Algarve — continua na segunda etapa, que vai de Abrantes a Vila Franca de Xira, sendo percorridos 177,3 quilómetros.

SÉRIE

Winning Time

HBO, streaming

Estreou-se esta semana a segunda temporada de uma série criada por Adam McKay (Filhos e Enteados, Vice) e que joga no mundo do basquetebol dos L.A. Lakers, focando-se numa era que durou de 1979 a 1991, e que elevou jogadores como Magic Johnson ou Kareem Abdul-Jabbar ao estatuto de superestrelas do desporto. A série biográfica, mas só a traços largos, mistura muita comédia e pouca fidelidade histórica. Se a primeira temporada foi de 1979 e 1980, a segunda vai abranger mais anos, seguindo de 1980 a 1984.