A Igreja sacerdotal de Cristo e o poder clerical em nome de Cristo

A Igreja só pode ser uma instituição respeitável se tiver uma outra postura que não seja a do simples ritual, da aceitação do milagre ou a do acto de pedir e conceder perdão.

Conheço e conheci, como historiador e como testemunho, a Igreja clerical ou clericalista, ou seja, a Igreja que supõe o poder do clero e que, em nome de Cristo, apoiou e apoia o capital e todas as formas de cruzada violenta contra aqueles que não comungam da sua ideologia. E lamento dizer que essa ideologia acabou muitas vezes por aceitar as ditaduras e todas as formas de poder autoritário ou totalitário, ressalvando algumas excepções que sempre são apresentadas como exemplo. Se tal sucedeu com o Santo Ofício desde a Idade Média, verificou-se ainda com mais significado quando os Estados ditos "católicos" assumiram o pedido para neles se instalar a Inquisição. Se a violência inquisitorial foi morta pelo poder secular e pelas revoluções liberais, a intolerância vai sempre espreitando, como sucedeu depois da Primeira Guerra Mundial, com afirmações miraculosas e com a ideia do "regresso da fé", da fé católica como verdade única.