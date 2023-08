CELAC: uma nova oportunidade?

Depois de três anos “confinada” à pandemia e ao conflito na Ucrânia, a União Europeia (UE) parece começar a preocupar-se com o crescimento económico e o impulso dado à relação com a América Latina – as últimas semanas parecem confirmá-lo.



Não obstante o difícil contexto interno, a presidência espanhola, consciente do aumento do investimento latino americano na Europa, da importância da digitalização, da transição energética e da necessidade de matérias-primas, identificou quatro prioridades que muito podem beneficiar desta relação privilegiada: a (re)industrialização da Europa; a transição verde; a Europa social e a unidade europeia. Se há região no globo que pode ajudar nestes objetivos, que dispõe de um mercado de quase setecentos milhões de pessoas, jovens na sua maioria, de recursos naturais e de solos com potencial agrícola capazes de garantir a tão desejada segurança alimentar europeia é a América Latina. Potenciar este mercado é uma oportunidade que não se pode perder, e os oito anos decorridos desde a última Cimeira UE-Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos são, simultaneamente, prova e causa da deterioração dos laços políticos entre estes dois blocos que não deve repetir-se.

A este investimento político deve seguir-se um investimento comercial e é aqui que o “triângulo” Península Ibérica, América Latina e Bruxelas, em contraponto ao periclitante Paris-Berlim-Leste, e para onde a UE parecia caminhar, pode ser a solução. Não é de estranhar, por isso, que tenham sido os governos português e o espanhol os que mais sublinharam a necessidade de dar continuidade a uma reunião que, apesar das divergências e omissões na Declaração final, reuniu líderes de cerca de sessenta Estados de dois continentes.

Como é que podemos executar estes acordos? Primeiro, sabendo quais as possibilidades de colaboração público-privada que encontrarão melhor resposta, quer por terem canais de financiamento estabelecidos, acesso preferencial aos mercados ou uma procura sólida devido a sinergias nas cadeias de produção ou de consumo. Segundo, conceber estratégias para a implementação de projetos empresariais concretos em que os respetivos intervenientes privados contribuam para tornar credível o compromisso e criar um espaço partilhado, seja no domínio ambiental, agrícola, digital, industrial ou desenvolvimento sustentável. Por último, e como consequência do que precede, reforçar o diálogo entre um lado e outro do Atlântico. O setor empresarial latino-americano e o setor empresarial europeu devem participar ativamente neste diálogo, contribuindo com a sua experiência em matéria de gestão e desenvolvimento da atividade económica.

A Cimeira dos Ministros da Economia, marcada para setembro em Santiago de Compostela, pode constituir uma nova oportunidade que nem a Europa, nem Portugal, devem desperdiçar.

