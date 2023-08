Trump declara-se inocente de novas acusações sobre documentos secretos

Donald Trump e um dos funcionários da sua mansão na Florida, Waltine Nauta, declararam-se inocentes, nesta quinta-feira, de um conjunto de novas acusações criminais no âmbito das investigações sobre retenção ilegal de documentos secretos da Casa Branca. Um outro funcionário de Trump, Carlos de Oliveira, acusado de obstrução da Justiça e tentativa de destruição de provas, voltou a não fazer uma declaração de inocência ou de culpabilidade.

Em Junho, Trump foi acusado de 31 crimes de violação da Lei de Espionagem dos EUA e de seis crimes relacionados com tentativas de obstruir a investigação do Departamento de Justiça norte-americano.

O ex-Presidente dos EUA declarou-se inocente na audiência sobre as acusações de Junho, uma posição que voltou a assumir nesta quinta-feira, através dos seus advogados, em resposta a três novas acusações deduzidas no final de Julho — incluindo tentativa de destruição de imagens das câmaras de segurança da mansão de Mar-a-Lago.

Nauta, um segurança pessoal de Trump quando o ex-Presidente dos EUA se encontra na Florida, foi acusado de seis crimes de obstrução da Justiça, em Junho, e de mais dois crimes em finais de Julho. Em ambos os casos, declarou-se inocente.

Quanto a Carlos de Oliveira — um imigrante nascido em Portugal e a residir nos EUA há várias décadas —, o capataz da mansão de Trump foi acusado pela primeira vez em finais de Julho de envolvimento no caso dos documentos secretos.

Em conjunto com Nauta, Oliveira é acusado de tentar recrutar um outro funcionário de Mar-a-Lago — um técnico de informática — a apagar imagens comprometedoras captadas pelas câmaras de vigilância, que terão registado os dois primeiros a mover caixas com documentos da Casa Branca no interior da residência, numa tentativa de as esconder dos investigadores.

Oliveira foi ouvido em tribunal a 1 de Agosto, e nessa altura disse à juíza que não tinha ainda obtido representação legal por um advogado registado na Florida, uma condição exigida pelos tribunais do estado.

Na altura, a juíza permitiu que Oliveira saísse em liberdade contra o pagamento de uma caução de 100 mil dólares (91 mil euros), com a condição de que o dinheiro não seria devolvido se o funcionário de Trump não tivesse um advogado da Florida na audiência seguinte.

Trump, ex-Presidente dos EUA e favorito à nomeação como candidato do Partido Republicano à eleição presidencial de 2024, foi alvo de acusações criminais em três investigações que terminaram nos últimos quatro meses: tentativa de subversão dos resultados eleitorais para se manter no poder, em 2020, apesar de ter sido derrotado por Joe Biden; retenção ilegal, na sua residência particular, de documentos secretos com informações confidenciais sobre assuntos de segurança nacional; e fraude nos registos financeiros da sua empresa, a Trump Organization, num processo relacionado com o pagamento pelo silêncio de uma antiga actriz de filmes pornográficos.

Nos próximos dias, Trump deverá ser alvo de uma nova acusação criminal, no estado da Georgia, por suspeitas de pressão sobre responsáveis eleitorais do estado para não validarem a vitória de Biden em 2020.