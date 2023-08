Passeios em família, com chuva de estrelas e estátuas vivas

Artes na rua, festas medievais, oficinas criativas e um dia para celebrar a juventude também entram no mapa de afazeres dos próximos dias.

FESTIVAIS

VIDE - Festival de Artes pela Rua

11 a 15 de Agosto

Num festival para os de dentro e para os de fora, miúdos ou graúdos, andam à solta talentos de áreas diversas, que vão do teatro à dança, passando pela música, novo circo, performance, leituras, conversas ou cinema. É Castelo de Vide a abrir (ou reabrir) portas à arte de viver a rua.

A ideia é posta em marcha pela Pé de Pano – Projectos Culturais e dá palco a criações como Antiprincesas: Carolina Beatriz Ângelo de Cláudia Gaiolas, Brisa ou Tufão de Mafalda Saloio, Alguma Coisa de Fábio Supérbi, The Gentlemad de Mica Paprika, Une Partie de Soi de João Paulo Santos, As Árvores Não Têm Pernas para Andar de Joana Gama ou Disculpa Si Te Presento Como que No Te Conozco de Miguel Barreto y La Pequeña Victoria Cen. O programa, gratuito, está detalhado aqui.

Festival de Estátuas Vivas de Santarém

11 a 13 de Agosto

Aqui, quem se mexe é o público. Os performers ficam parados, para mostrar a arte da imobilidade a quem passa pelo centro histórico de Santarém.

Em cena, sem mexer um músculo, estão 20 exemplares para admirar, quatro deles artistas profissionais convidados e os restantes 16 de associados da Quideia Animações, que organiza o evento em parceria com a autarquia. Sob o tema Arte, História e Cultura, a quarta edição do festival conta ainda com um espaço dedicado aos campeões das edições anteriores.

Para ver sexta e sábado, das 21h30 às 23h30, e domingo, das 17h30 às 19h30. A entrada é livre.

Foto Estátuas Vivas DR/CM SANTARÉM

FESTAS

Aljubarrota Medieval

12 a 15 de Agosto

A 14 de Agosto de 1385, no campo de S. Jorge, tinha lugar a Batalha de Aljubarrota. De um lado, as tropas portuguesas comandadas por D. João I e D. Nuno Álvares Pereira. Do outro, o exército castelhano liderado por D. Juan I de Castela. O episódio, que consolidou e marcou a independência de Portugal, é evocado ao longo de quatro dias na vila que lhe serviu de cenário e que lhe deu nome.

Ao burgo chegam mercadores, artesãos, almocreves, jograis, banquetes, arqueiros, escudeiros, torneios a cavalo, casamentos, cortejos, malabarismos, rábulas, jogos, danças e música. Além da recriação da batalha (dia 13, às 18h), são prestadas honras à figura de Brites de Almeida, a mítica padeira que, reza a lenda, fez justiça pelas próprias mãos.

As portas estão abertas do meio-dia à meia-noite (excepto dia 14, das 18h às 24h). A entrada é livre.

Festa da História de Bragança

14 a 17 de Agosto

Bragança, final do século XIV. Pelas ruas da cidadela há soldados que guardam o castelo, larápios à espreita de bolsos alheios, mercadores que entoam pregões, monges dedicados aos peregrinos e um grande torneio onde cavaleiros disputam o lugar de consorte da princesa, sobrinha do alcaide do Castelo de Bragança – episódio que serve de mote a esta edição da Festa da História.

Quem quiser recuar no tempo pode ainda dar de caras com danças do povo, jogos, artes circenses, música, teatro, contadores de mitos e lendas, demonstrações de falcoaria, esgrima e oficinas pedagógicas.

De segunda a quinta, das 12h às 24h (no primeiro dia, a partir das 18h), com entrada gratuita.

ARTES

Fazunchar

12 a 20 de Agosto

O nome vem de um antigo dialecto local (o laínte) e significa "fazer". A essência e inspiração remetem para “uma experiência de partilha, de encontro e de (re)descoberta entre pessoas, arte e território”, detalha a Mistaker Maker - Plataforma de Intervenção Artística na carta de intenções.

É neste tom que se desenha mais uma edição (a quinta) do Fazunchar, que volta a fazer de Figueiró dos Vinhos uma tela aberta à criatividade por meio de pinturas murais, residências artísticas, visitas guiadas, workshops, exposições, jornal de cordel, música ao vivo e um piquenique comunitário, entre outros momentos.

Os portugueses Mário Belém e Daniela Guerreiro, a brasileira Giuliane Sampaio, a espanhola Marta Lapeña e o belga Jaune são alguns dos nomes convidados a dar tinta e alma ao cartaz que, este ano, aproveita para montar mais uma festa dentro da festa e brindar aos dez anos do Museu e Centro de Artes da terra. A entrada é livre.

Foto Mural de Jaune, um dos artistas presentes no Fazunchar DR

PASSEIOS

Em Busca das Estrelas - Chuva de Estrelas Perseidas

12 de Agosto

Sábado, 20h30, na Porta do Mezio, em Arcos de Valdevez. São estas as coordenadas do ponto de encontro para um passeio pelos encantos do território que abraça o Parque Nacional da Peneda-Gerês, céu incluído.

É esse, aliás, o foco do programa que aproveita “a maior chuva de estrelas do Verão”, ou o fenómeno conhecido como Perseidas, para pôr todos de olhos no firmamento, numa noite em que, refere a organização, “os céus estarão perfeitos, a lua estará em quarto minguante pelo que não irá brilhar tanto e será possível observar uma média de 100 meteoros a pincelar o céu por hora”.

A inscrição custa 10€ (5€ para crianças e jovens até aos 16 anos) e pode fazer-se em portadomezio@ardal.pt ou 258 510 100.

FESTAS

Dia Internacional da Juventude

12 de Agosto

Celebrado a 12 de Agosto, desde 1999, o Dia Internacional da Juventude traz um cartaz recheado com concertos, oficinas, encontros e outros eventos culturais, a par de entrada gratuita em museus, monumentos e palácios. A ecologia dá o tom ao programa deste ano, inspirado no tema Competências verdes para a juventude: rumo a um mundo sustentável.

O Museu dos Jerónimos, o Mosteiro da Batalha, o Museu Nacional dos Coches, a Torre de Belém e o Palácio Nacional da Ajuda são alguns dos lugares tutelados pela Direcção-Geral do Património Cultural que, neste dia, têm as portas abertas para os jovens até aos 29 anos. À causa junta-se também a Parques de Sintra, que não cobra bilhete aos menores de 18 anos que queiram visitar espaços como os Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz, o Chalet da Condessa d’Edla, o Castelo dos Mouros ou o Palácio e Jardins de Monserrate.

OFICINAS

Paisagens do Parque

13 de Agosto

Dinamizada pelo Serviço Educativo da Fundação de Serralves (Porto), e com o teatro de sombras a dar forma à biodiversidade do lugar, a oficina para famílias convida a “explorar, experimentar e guardar memórias” do seu parque.

O encontro está marcado para domingo, às 15h, e tem um custo de 11€ (desconto de 50% para jovens dos 13 aos 18 anos e seniores; grátis para menores de 12 anos), sendo necessária inscrição prévia aqui.

Dia Aberto no Museu Bienal de Cerveira

12 de Agosto

Um dia para visitar as oficinas do Fórum Cultural de Cerveira e aprender a técnica da linogravura (processo de gravura com recorte de imagem em linóleo).

Apontado a toda a família, das 14h às 17h e com entrada gratuita, faz parte do cartaz alinhavado pela Fundação Bienal de Arte de Cerveira para, um sábado por mês, acompanhar o programa de exposições, estimulando a literacia pelas artes e o diálogo com a comunidade.

O próximo está marcado para 16 de Setembro e traz visitas orientadas à Galeria Bienal de Cerveira e ao Fórum Cultural e uma conversa com o artista Pedro Figueiredo sobre Processos da Escultura em Gesso.

Ateliês de Verão

4 de Julho a 31 de Agosto

Biodioversidade no Jardim, Jogos Tradicionais, Olh’ó Balão!, Scriptorium e Mestre de Obras, Procura-se! são as actividades alinhadas pelo Museu de Lisboa para ocupar crianças e jovens (dos seis aos 14 anos) durante o Verão e educar com arte e cultura.

A iniciativa decorre nos vários núcleos – Palácio Pimenta, Santo António e Teatro Romano –, entre terça e sexta, das 10h às 17h30. A participação é gratuita, mas sujeita a marcação em servicoeducativo@museudelisboa.pt ou 217 513 256.