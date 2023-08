Inflação volta a acelerar nos EUA, mas menos do que o esperado

Índice de Preços no Consumidor interrompe 13 meses de descida, mas inflação subjacente, nos 4,7%, toca o valor mais baixo em 21 meses. Variação homóloga ficou em 3,2%, subindo 0,2 pontos face a Junho.

A inflação mensal nos EUA subiu dos 3% para os 3,2%, numa base homóloga, segundo os dados de Julho divulgados esta quinta-feira pelo Departamento do Trabalho, confirmando a subida que já era esperada, mas numa dimensão inferior ao que estimavam os analistas.

A expectativa, segundo o Market Watch, era de uma subida mais forte, para 3,3%. Na variação em cadeia, a inflação regista (em cadeia e em base homóloga) um aumento de 0,2 pontos percentuais face a Junho, repetindo o valor de Junho face a Maio.

Este aumento está a ser sustentado pelos preços da habitação. "O índice da habitação foi de longe o que mais contribuiu para a evolução mensal, representando mais de 90% do aumento", lê-se na nota explicativa.

Na inflação subjacente, que exclui energia e alimentos não transformados, o indicador cifrou-se em 4,7% em termos homólogos, o valor mais baixo desde Outubro de 2021.

Se é verdade que a inflação homóloga regista a primeira subida em 13 meses, também é verdade que a inflação subjacente chega ao valor mais baixo em 21 meses.

Este comportamento divergente é explicado por efeitos de base, segundo economistas, que consideram a subida da inflação homóloga em Julho um resultado "algo enganador".

Em Junho de 2022, a inflação disparou nos EUA (atingiu o pico acima dos 9%), mas depois caiu em Julho. Como tal, na comparação homóloga, o valor de Junho de 2023 ficou acima do de 2022, ao passo que nas taxas de Julho aconteceu o contrário.

O dado que concentra mais atenções, e que deixa analistas a perguntar se estão, ainda assim, criadas condições para a Reserva Federal (Fed) manter a taxa de juro, e não aumentá-la, na próxima reunião em Setembro (dias 19 e 20), é o da evolução da inflação subjacente, que mede a variação de preços sem os produtos mais voláteis.

Viagens de avião (-8,1%), alojamento em hotel e carros usados (-1,3%) tornaram-se mais baratos em Julho, o que ajudou a conter este indicador. Mas estas descidas foram neutralizadas pelo aumento dos preços nos serviços.

Desde Março do ano passado, a Fed subiu as taxas de juro 11 vezes, elevando-as de zero para o intervalo 5,25%-5,5%, o que tornou o crédito mais caro e fez subir o custo de aquisição de uma casa ou de um carro, por exemplo.

Mas o valor da inflação continua longe do objectivo (2%). O preço dos combustíveis voltou a subir no final de Julho e continua em alta. Essa variação só estará bem reflectida nos dados de Agosto - e poderá levar a mais um aumento da inflação antes da próxima decisão sobre as taxas de juro.

Na principal praça financeira dos EUA, a bolsa de Nova Iorque parecia transparecer a aposta de investidores de que não haverá mais aumentos de juros, com o índice S&P 500 a subir quase 1,5% nos primeiros momentos após a revelação dos dados da inflação, tendo depois corrigido (0,4% no momento da publicação desta notícia).

O índice das tecnológicas Nasdaq, por seu lado, subiu até 0,9%, estando agora em mais 0,4%. O índice industrial Dow Jones também subia, cerca de 0,4%.

A cotação do dólar face ao euro baixou ligeiramente.