Campeão de Wimbledon regressa com vitória no Canadá

Apontado como sucessor do compatriota Rafael Nadal, o jovem Carlos Alcaraz desapontou na meia-final de Roland-Garros, diante de Novak Djokovic. Mas desde então, o tenista espanhol já leva 15 encontros consecutivos sem perder. E em três superfícies diferentes: venceu 12 em relva, que lhe permitiram conquistar os títulos no Queen’s e em Wimbledon, mas dois em terra batida a representar a Espanha na Taça Hopman e outro, a abrir a época de hardcourts, em Toronto, na estreia no National Bank Open.

Mas o duelo de pouco mais de hora e meia com Ben Shelton (41.º no ranking) foi bastante equilibrado, apesar de Alcaraz ter ganho em dois sets: 6-3, 7-6 (7/3). O norte-americano foi bastante agressivo durante todo o encontro, que terminou com apenas um break registado, no quarto jogo do set inicial, mas os três break-points de que dispôs foram todos anulados pelo líder do ranking.

“Tentei jogar ao meu nível, mas não foi fácil. Ele foi mais agressivo que eu da primeira à última bola. Tentei manter-me sólido e entrar no meu ritmo e fico bastante contente por ter uma nova oportunidade na próxima ronda”, explicou Alcaraz, que terá como próximo adversário o polaco Hubert Hurkacz (17.º), que assinou 25 ases para eliminar o sérvio Miomir Kecmanovic (44.º), por 5-7, 6-3 e 6-0.

De fora do torneio ATP 100 ficaram já Stefanos Tsitsipas (4.º), Holger Rune (5.º), Andrey Rublev (7.º) e Alexander Zverev (16.º). Tsitsipas vinha de ganhar, no sábado, o ATP 250 de Los Cabos, mas foi surpreendido pela exibição irrepreensível de Gael Monfils (276.º) que venceu, por 6-4, 6-3. Esta foi a 350.ª vitória em hardcourts do francês de 36 anos, e, devido às lesões, apenas o 12.º encontro que realizou em 2023.

O Open canadiano, cujo evento feminino decorre em Montreal, foi também o escolhido para o regresso à competição da campeã de Wimbledon, Marketa Vondrousova (10.ª no ranking). A tenista checa já está nos oitavos-de-final do Omnium Banque Nationale, após derrotar, por 6-2, 7-5, a antiga número um mundial, Caroline Wozniacki, regressada ao circuito profissional, depois de ter sido mãe por duas vezes. Vondrousova tem agora duelo marcado com outra top 10, Coco Gauff (7.ª), que, no último fim-de-semana venceu o WTA 500 de Washington.

Já Iga Swiatek estendeu para 48 o número de encontros ganhos em 2023, ao afastar, por 7-6 (8/6), 6-2, a checa Karolina Pliskova (23.ª), muito longe da forma que a levou ao primeiro lugar do ranking, em 2017.