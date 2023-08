Benfica anuncia dois reforços num só dia: primeiro Trubin depois Arthur

Os dois jogadores assinam vínculos com a duração de cinco temporadas e ficam com cláusulas de rescisão de 100 milhões de euros.

Primeiro um guarda-redes, depois um avançado. O Benfica escolheu o dia a seguir à conquista da Supertaça Cândido de Oliveira para anunciar a contratação de mais dois reforços: o guarda-redes Trubin e o avançado Arthur.

Os dois jogadores já vinham sendo falados há algum tempo como prováveis contratações dos campeões nacionais para a próxima época, mas só nesta quinta-feira foram oficialmente anunciados como reforços das "águias" e se ficou a conhecer-se os valores pagos pelos passes dos dois atletas bem como as durações dos contratos de ambos os atletas.

O brasileiro Arthur Cabral será o substituto natural de Gonçalo Ramos, transferido no início da semana para o PSG. Arthur, de 25 anos, chega da Fiorentina e custa aos cofres da Luz 20 milhões de euros mais cinco milhões por objectivos.

Formado no Ceará, Arthur jogou no Palmeiras em 2019 e entrou no futebol europeu através dos suíços do Basileia, emblema pelo qual marcou 65 golos em 106 jogos.

Em Janeiro de 2022, foi contratado pela Fiorentina, por cerca de 15 milhões de euros, tendo apontado ao serviço do clube de Florença 19 golos em 65 partidas.

Arthur foi ainda o melhor marcador da última edição da Liga Conferência, a par do suíço Zeki Amdouni, com sete golos, tendo ajudado o conjunto "viola" a chegar à final da competição, perdida para o West Ham.

Já Trubin será a concorrência directa ao guarda-redes Vlachodimos com as "águias" a pagarem dez milhões de euros agora, valor ao qual acresce um milhão de euros mediante o cumprimento de "objectivos pré-definidos".

Ambos assinam vínculos com a duração de cinco épocas e ficam com cláusulas de rescisão de 100 milhões de euros.

No caso de Trubin, trata-se do terceiro jogador ucraniano da história do Benfica, sucedendo ao médio Sergey Kandaurov, que representou os "encarnados" entre 1998 e 2001, e ao avançado Roman Yaremchuk, contratado ao Gent em 2021, mas que saiu da Luz um ano depois.

O guardião terminava contrato com o Shakhtar no próximo ano, depois de ter feito toda a formação no clube de Donetsk, por cuja equipa principal se estreou com 18 anos, em Maio de 2019, sob a mão do treinador português Paulo Fonseca, sagrando-se campeão ucraniano em 2018/19, 2019/20 e 2022/23.

Trubin e Arthur são, respectivamente, o quarto e o quinto reforços assegurados pelo Benfica para a nova temporada, depois do médio turco Orkün Kokçü (ex-Feyenoord), do argentino Ángel Di María (ex-Juventus) e do lateral checo David Jurásek (ex-Slavia de Praga).