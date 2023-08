Amazónia: um olho na natureza, outro na riqueza

O busílis da questão é com que olhos se vê a Amazónia. O resto do mundo vê a maior floresta tropical do mundo como um tesouro a preservar, quer acabar com desflorestação. Os países amazónicos podem preocupar-se com a conservação da natureza, mas entre as suas prioridades está também o desenvolvimento, a criação de riqueza.

Aí estará a raiz dos resultados decepcionantes da cimeira dos oito países da Amazónia Brasil, (Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela), que o Brasil recebeu em Belém do Pará pelo Brasil nos dias 8 e 9 de Agosto: não houve consenso para estabelecer metas comuns para acabar com a desflorestação da maior floresta tropical do mundo. Fica cada um por si.

O Brasil tem 2030 como meta para travar a desflorestação da Amazónia. Mas o Presidente Lula da Silva tem frisado que é preciso combinar a conservação da natureza com o desenvolvimento sustentável, para garantir o emprego e direitos de quem habita a região. "Para que a gente possa encontrar um jeito de preservar ganhando dinheiro, para o povo que aqui mora possa viver dignamente", afirmou.

A floresta "não é um santuário", disse Lula da Silva. Isso significa explorar os recursos naturais da Amazónia. Que podem ser frutos, fibras, óleos produzidos com árvores que crescem na floresta, replantadas talvez com a ajuda de empresas. Mas não exclui a extracção de petróleo, que vários membros do seu Governo têm promovido. A Petrobras, a petrolífera estatal brasileira, pretende abrir novos poços na bacia da Foz do Amazonas.

O apelo feito pelo Presidente colombiano, Gustavo Petro, para que não fossem autorizadas novas explorações de petróleo na Amazónia caiu em saco roto. "Cuidar da floresta de verdade não é só pensar em desmatamento", afirmou.

Num sinal positivo, os oito países comprometeram-se a não permitir que a destruição da Amazónia chegue ao ponto de não-retorno – 20% a 25% de desflorestação, não se sabe ao certo qual é o limite a partir do qual a verdejante floresta amazónica se pode começar a transformar numa savana. Mas os cientistas avisam que há zonas da Amazónia onde a desflorestação já ultrapassou esse limite e é preciso fazer mais do que impedir o derrube de árvores: é preciso recuperar a floresta perdida.

Os países amazónicos querem apresentar-se como um bloco em negociações internacionais, e assumiram uma posição comum nesta cimeira, por exemplo, face às exigências da União Europeia nas negociações do acordo comercial Mercosul que os países da América do Sul cumpram critérios ambientais – como não exportar produtos resultantes de desflorestação.

A floresta é também um trunfo negocial. O comunicado final faz uma crítica ao proteccionismo europeu, embora não cite directamente nenhum país: condenou a "adopção de medidas para combater as mudanças climáticas e proteger o meio ambiente, incluindo as medidas unilaterais, que constituam um meio de discriminação arbitrária ou injustificável ou uma restrição disfarçada ao comércio internacional".

As expectativas de outros países em relação à Amazónia esbarram com os interesses das nações que têm a floresta no seu território. E o que é difícil, como disse Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente e da Mudança Climática brasileira, é que "ninguém pode impor a sua vontade".