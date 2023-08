Todos. Todos. Todos.

Cerca de um ano após da morte de Jéssica, menina com três anos que morreu devido aos maus-tratos que lhe foram infligidos durante os vários dias, o tribunal, depois do acórdão que condenou, e bem, os quatro arguidos a 25 de anos de prisão, veio vangloriar-se com a rapidez do processo. Quando vi tal reportagem na televisão, não pude deixar de me lembrar dos crimes de corrupção e de colarinho branco que se arrastam décadas pelos corredores da justiça, graças a recursos, pronúncia ou não pronúncia, reclamações, escusas e requerimentos até à prescrição final. Claro que estes últimos são praticados por gente bem instalada na vida, de uma alta classe social, a maioria das vezes, do mundo da política e dos partidos, enquanto os condenados do caso da Jéssica são gente desconhecida de classes baixas e sem posses para advogados famosos que apenas servem para lembrar como a justiça é célere. Não. Não é nada célere e descaradamente se aproveitaram daquela menina por quem o país chorou à medida que ia tomando conhecimento dos actos hediondos que a assassinaram. Socorrendo-me do Papa Francisco, para quando uma Justiça célere para todos, todos, todos?

Jorge Morais, Porto

Os parques dos ídolos

Há anos, o Parque da Bela Vista ganhou um gradeamento e portões graças ao Rock in Rio. Esta grade é muito útil para o evento bianual, de poucos dias, mas inconveniente para os residentes, impedindo o acesso fácil ao parque, além de quadricular a bela paisagem. Outro evento, as JMJ, depositou no Parque Tejo um palco e a ubíqua e sequiosa relva. Sugiro à Câmara Municipal de Lisboa que organize as Jornadas Alfacinhas de Botânica (mundiais não, trégua de bandeiras) com palco discreto, sem salamaleques, para propor flora mediterrânica e halófita adequada ao clima local, utilizando os últimos metros quadrados disponíveis da frente ribeirinha de Lisboa para a preservação de uma zona húmida de importância internacional. Já agora, terminadas as JMJ, haverá algum voluntário da câmara que possa abrir os portões do Parque da Bela Vista na Avenida José Régio? Ou entregaram as chaves ao Rock in Rio?

Nuno Magalhães, Lisboa

Falemos a sério de incêndios

Todos os anos são anunciados mais meios aéreos e não só, maior orçamento para o combate aos incêndios, mas a verdade, triste e crua, é que ano após ano as coisas não melhoram. Penso que será necessário olhar urgentemente para o território de uma forma diferente. É necessário reorganizar a floresta, promover a ocupação da quantidade enorme de território abandonado, ajudar os pobres ocupantes de muitas dessas zonas e, quiçá, recriar a profissão de guarda-florestal. É preciso investir no país, para além das grandes cidades. O dinheiro tem de aparecer pois, como vimos recentemente para a JMJ, só é preciso que os políticos queiram, e investir fortemente na prevenção dos incêndios deixará muito maior retorno do que qualquer outro acontecimento civil ou religioso. Investir permanentemente na prevenção dos incêndios, em todas as suas vertentes, tem de ser uma prioridade total. É demasiado importante e urgente para poder ser adiada.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Voltou tudo ao mesmo

Passados os tempos da trilogia desde o rio Jordão, onde Jesus nas suas águas foi baptizado, até chegarmos ao conglomerado apostólico de milhares de milhares de peregrinos, vindo de toda a parte, até às margens do rios Tejo e Trancão, para ouvirem as palavras e os ensinamentos do actual companheiro de Jesus na Terra – o Papa Francisco –, que a todos abençoou e encorajou a nada temerem, a fim de dilatar a fé cristã, eis que voltamos imediatamente do céu ao inferno dantesco dos incêndios, os quais não são obra da Natureza tão maltratada, mas obra criminosa e satânica de alguns seres humanos.

A maldade humana não olha a meios para cometer tão abomináveis crimes. Da teoria à prática existe um fosso abissal, pois dizer e fazer não se conjugam igualmente com a mesma prontidão temporal. Actualmente, é incomportável a despesa para limpar os terrenos, uma vez que também não há mão-de-obra suficiente devido ao desregramento territorial e humano. Assim, o futuro afigura-se-nos cada vez menos promissor.

José Amaral, Vila Nova de Gaia