Forças ucranianas atravessam o rio Dniepre e rompem defesas russas

A Ucrânia terá conseguido atravessar o rio Dniepre, rompendo as defesas russas e a linha que divide a zona ocupada pela Rússia e a área sob controlo ucraniano na província de Kherson. A informação foi avançada pelo Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês), citando bloggers militares russos.

“As forças ucranianas parecem ter efectuado uma incursão limitada através do rio Dniepre e desembarcado na margem oriental (esquerda) do oblast de Kherson, embora não seja claro se a tropa ucraniana estabeleceu uma presença duradoura na margem oriental”, escreve o think tank norte-americano no seu último relatório sobre a situação no terreno.

Segundo os bloggers russos citados pelo ISW, pelo menos sete barcos, cada um transportando seis a sete soldados ucranianos, desembarcaram na terça-feira perto da aldeia de Kozachi Laheri, a leste da cidade de Kherson, avançando depois 800 metros através das linhas russas.

Embora o líder regional pró-russo da área ocupada na província de Kherson, Vladimir Saldo, tenha afirmado que a ofensiva ucraniana foi repelida, o ISW avança que a operação apanhou as forças russas de surpresa.

“A maioria dos mais proeminentes bloggers militares russos afirmou que as forças ucranianas conseguiram utilizar a surpresa táctica e desembarcar na margem leste antes de se envolverem com as forças russas num combate com armas ligeiras, e Saldo estava provavelmente a tentar refutar propositadamente as afirmações sobre a presença ucraniana nesta área para evitar criar pânico no já delicado espaço de informação russo”, avança o think tank.

Baseando-se em imagens de satélite da NASA recolhidas nas 24 horas anteriores, o ISW confirma que houve “um combate significativo, provavelmente precedido ou acompanhado de fogo de artilharia”. Segundo os mesmos bloggers russos, as forças de Moscovo terão conseguido manter, ao fim do dia, o controlo da aldeia de Kozachi Laheri.

Não foi a primeira vez que o Exército ucraniano tentou atravessar o rio Dniepre, que funciona como uma linha divisória entre o território ocupado pela Rússia e a área libertada pela Ucrânia durante a ofensiva de Novembro do ano passado. Em Junho, uma incursão levada a cabo por uma pequena força de fuzileiros cruzou o estuário do Dniepre, numa missão essencialmente de reconhecimento.