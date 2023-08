Que consequências pode ter a série de acusações a Donald Trump?

Alexandre Martins e Ruben Martins conversam sobre as acusações judiciais a Donald Trump.

O ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump pode ser alvo de uma quarta acusação criminal na próxima semana, no final de uma investigação às suspeitas de pressão que terá exercido sobre responsáveis eleitorais do estado da Georgia após a eleição presidencial de 2020. Neste episódio especial, Alexandre Martins e Ruben Martins conversam sobre as acusações judiciais a Donald Trump.