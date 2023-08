Três anos e meio depois, Wozniacki volta a vencer

Treze anos após a conquista do Open canadiano feminino, Caroline Wozniacki regressou a Montreal, não para defender o título, mas para reencontrar o gosto pela competição. A dinamarquesa não conseguiu esconder a felicidade ao entrar no court principal do Rexall Centre, ao som do êxito de Neil Diamond, “Sweet Caroline”, e por voltar a ganhar no circuito profissional, após o adeus oficial no Open da Austrália de 2020.

“Estou feliz e cansada, sem dúvida um pouco enferrujada. Foi divertido estar outra vez a jogar no court central diante de uma grande multidão. E estou entusiasmada por poder vencer o meu primeiro encontro em três anos e meio”, afirmou Wozniacki, depois de eliminar a australiana vinda do qualifying, Kimberly Birrell (115.º), com um duplo 6-2. Foi a 177.ª vitória da dinamarquesa num WTA 1000; só Victoria Azarenka (187) e Simona Halep (186) contabilizam mais em torneios desta categoria.

Foi também o primeiro encontro oficial no WTA Tour desde a derrota na terceira ronda do Open australiano de 2020, frente a Ons Jabeur, quando já era casada com o ex-basquetebolista e campeão da NBA, David Lee. Desde então, a antiga líder do ranking mundial foi mãe de Olivia (Junho de 2021) e James (Outubro de 2022). “É muito especial ter a minha família aqui. Aos 33 anos e após ter jogado tantos anos no circuito, fazê-lo agora com os meus filhos – em especial a mais velha, que começa a perceber as diferenças entre os países – é muito fixe”, frisou Wozniacki.

A sua segunda adversária no Omnium Banque Nationale será a checa Marketa Vondrousova (10.ª), que, no primeiro encontro que disputou desde que triunfou em Wimbledon, eliminou a egípcia Mayar Sherif (33.ª), por 6-4, 6-2. “Marketa tem estado ‘on fire’, jogou incrivelmente bem em Wimbledon, soube sair de dificuldades difíceis pelo caminho e lidou bem com os nervos na final. Nunca é fácil defrontar uma esquerdina, com a bola a ir para o outro lado, mas não tenho nada a perder, vou divertir-me à mesma e logo se vê”, afirmou a dinamarquesa.

O Open do Canadá masculino decorre paralelamente em Toronto e a jornada de quarta-feira marcava o regresso do número um Carlos Alcaraz desde que se sagrou campeão em Wimbledon.