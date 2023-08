TAD indefere providência cautelar do Marítimo contra LPFP

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) indeferiu, por unanimidade, esta quarta-feira, a providência cautelar apresentada pelo despromovido Marítimo contra a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

De acordo com o despacho do processo, o colégio arbitral reconheceu a “excepção de caducidade” das alegações manifestadas pelo clube madeirense, que defendia a existência de irregularidades financeiras no licenciamento do Boavista, da I Liga, para as competições profissionais da temporada 2023/24.

Os “axadrezados” anunciaram a 17 de Julho a intenção de apresentar queixa-crime contra o Marítimo, cortando relações institucionais com a administração presidida por Rui Fontes.

O presidente do Boavista, Vítor Murta, disse ter acolhido “sem qualquer surpresa” a decisão do TAD, mas lamentou “todo o ruído criado por quem, a todo o custo, pretendeu mostrar aos seus a incompetência revelada nas quatro linhas”.

?? ???????????????????? da Boavista FC, Futebol SAD



"Esta é mais uma prova de que teremos de nos manter unidos no futuro, como sempre estivemos no passado, porque só desta forma seremos capazes de ultrapassar este tipo de obstáculos"



?? https://t.co/vrXoVt5D0o pic.twitter.com/0nFKCRXhaV — Boavista FC (@boavistaoficial) August 9, 2023

“Tinha a plena consciência de que cumprimos todos os pressupostos para competir na I Liga. Não foi um trabalho fácil, mas cumprimos de forma escrupulosa. Congratulo-me por esta decisão, que comprova a seriedade de quem trabalha diariamente no Boavista. Vai começar mais uma época desportiva e só com união é que poderemos vencer dentro de campo, de uma forma limpa e justa. Fora dele, onde muitos gostam de jogar, estarei aqui para continuar a defender os interesses do Boavista”, assinalou o líder da SAD.

O Marítimo já tinha submetido outra providência cautelar contra a LPFP no TAD, visando o Estrela da Amadora, que derrotou o clube do Funchal no “play-off” de acesso à edição 2023/24 da I Liga, relegando-o para o segundo escalão.

Há cerca de duas semanas, o TAD já tinha indeferido uma providência cautelar apresentada pelo Sp. Covilhã, despromovido à Liga 3, contra a LPFP, relativa ao processo de licenciamento do Leixões, da II Liga, dando razão ao organismo que gere as competições profissionais.

O Boavista estreia-se com a recepção ao Benfica, enquanto o Marítimo arranca a participação na II Liga com uma deslocação ao “vizinho” Nacional.