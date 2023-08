Panathinaikos fica no horizonte do Sp. Braga na Liga dos Campeões

O Panathinaikos ficou um passo mais perto de se tornar o possível próximo adversário do Sporting de Braga no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões (os bracarenses impuseram-se na véspera aos sérvios do Backa Topola por 3-0). Isto porque, nesta quarta-feira, o emblema grego venceu o Marselha, em Atenas, por 1-0, colocando-se em vantagem na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Champions e será do duelo entre helénicos e franceses que sairá o futuro opositor dos bracarenses se estes confirmarem a sua qualificação na próxima semana, na Sérvia.

O Panathinaikos resolveu o jogo com o Marselha graças a um golo solitário do brasileiro Bernard aos 83’, numa altura em que o Marselha já jogava com 10 elementos, após a expulsão de Kondogbia aos 65’.

Com menos um elemento em campo também, terminou o embate entre o Rangers e os suíços do Servette, e que finalizou com um resultado favorável aos escoceses por 2-1. Apesar de vir de uma derrota na Liga caseira perante o Kilmarnock, o Rangers teve um início de partida inspirado e os primeiros 15 minutos de jogo foram concluídos com dois golos de vantagem para os homens da casa: primeiro James Tavernier não desperdiçou um pontapé de penálti, depois Cyriel Dessers festejou o seu primeiro golo com a camisola dos “protestantes”.

A formação escocesa dispôs de oportunidades mais do que suficientes para deixar a eliminatória praticamente resolvida, mas uma mão na bola de Dessers, descoberta pelo VAR, ofereceu ao Servette a hipótese de reduzir a desvantagem mesmo antes do intervalo, com Chris Bedia a não esbanjar e a manter vivos na eliminatória os suíços, que jogaram desde o minuto 59 em inferioridade numérica por expulsão de Douline (acumulação de cartões amarelos) e que viram o Rangers dominar por completo o segundo tempo (72 % de posse de bola, seis remates à baliza adversária contra nenhum do Servette).

No terceiro jogo da noite, o Maccabi Haïfa alcançou uma preciosa vitória no terreno do Slovan Bratislava. E também nesta partida quase tudo se decidiu no primeiro quarto de hora de jogo. Logo aos 5’, Frantzdy Pierrot inaugurou o marcador para os forasteiros, mas um autogolo de Abdoulaye Seck (12’) voltou a equilibrar as contas. Só que os israelitas voltaram a colocar-se em vantagem para não mais a perder por intermédio de Dia Saba (17’).

O resto do encontro foi de sofrimento para o Maccabi, que optou por entregar a bola aos eslovacos, que passaram a ter sempre a iniciativa do jogo. Só que o emblema israelita mostrou-se competente a defender e garantiu uma preciosa vantagem para a segunda mão.