Uma casa levada pelo rio Mendenhall, no Alasca, depois do degelo de um glaciar

As imagens de uma testemunha captam o momento em que uma casa desabou para dentro do rio Mendenhall, na capital do Alasca, na sequência de inundações glaciares no passado sábado, dia 5 de Agosto.

Na sequência do desabamento de uma barragem glaciar, a cidade de Juneau foi atingida por inundações recorde no sábado, que destruíram pelo menos uma estrutura e levaram as autoridades municipais a emitir ordens de evacuação de uma das ruas, obrigando os residentes a sair das suas casas.

As inundações provocadas por glaciares que colapsam ocorrem quando a água retida escapa através de fendas nas barragens de gelo, um fenómeno que tem vindo a aumentar em todo o mundo devido às alterações climáticas.

O nível da água do Lago Mendenhall atingiu cerca de 4,6 metros no início da manhã de domingo (6 de Agosto), um aumento de 91 centímetros em relação ao recorde anterior estabelecido em 2016 e 1,5 metros acima dos níveis de inundação "moderados", de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional (NWS).