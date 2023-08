Perigo máximo de incêndio no interior norte e centro. Aviso vermelho em Bragança e laranja em Faro

Desde o início do ano, as mais de 5758 ocorrências de fogo já afectaram 25.001 hectares de espaços rurais.

O distrito de Bragança é esta quarta-feira o único sob aviso vermelho, o mais grave, por causa do calor, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o aviso vermelho vai vigorar até às 23h desta quarta-feira, passando depois a amarelo (o terceiro mais grave), mantendo-se pelo menos até às 0h de sábado.

Sob aviso laranja está o distrito de Faro, pelo menos até ao final da semana.

Também por causa da persistência dos valores elevados da temperatura, o IPMA colocou sob aviso amarelo até final na semana os distritos de Beja, Évora, Castelo Branco, Guarda, Portalegre. Para Vila Real e Viseu também está activo o aviso amarelo, mas apenas até ao final do dia desta quarta-feira.

O IPMA colocou igualmente sob aviso amarelo por causa do calor a costa Norte e Sul da Madeira, assim como Porto Santo, um aviso que se estende a partir de quinta-feira às regiões montanhosas e que passa a laranja a partir das 0h de dia 10 em Porto Santo e na costa Sul madeirense, vigorando pelo menos até sábado.

Cerca de uma centena de concelhos do interior norte e centro mantêm-se esta quarta-feira em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, estão em perigo máximo cerca de outros 100 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Porto, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Viseu, Coimbra, Santarém e Portalegre.

Em perigo muito elevado o IPMA colocou cerca de 50 concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Vila Real, Braga e Viana do Castelo.

Já em perigo elevado estão mais 60 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Santarém, Lisboa, Leiria, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo,

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Desde o início do ano, as mais de 5758 ocorrências de fogo já afectaram 25.001 hectares de espaços rurais. No último dia de Julho, os incêndios tinham destruído mais de 10.545 hectares de espaços rurais.