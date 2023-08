Este país não é para milagres

Para um país que se diz laico, que não privilegia uma confissão religiosa em detrimento das de mais, foram seis dias de evangelização forçada graças à Jornada Mundial da Juventude e ao papel prestado pela generalidade da comunicação social. Quatro milhões de euros por um altar-palco onde foi feita uma única missa e mais uns milhões de euros de despesa pública depois, afinal não há milagres, os combustíveis ameaçam bater recordes de aumentos juntamente com as taxas de juro dos créditos à habitação. Ao menos que esta "festa da juventude" tenha servido para tornar os portugueses melhores pessoas, melhores cidadãos, com acções práticas no seu dia-a-dia, no trânsito, na cedência de lugar nos transportes públicos, preservando o meio ambiente e reciclando todos os resíduos.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Agradecimentos

O primeiro-ministro convidou para um almoço o cardeal patriarca e o bispo em agradecimento pela JMJ. Não deveria ser ao contrário? Não é o Estado português laico? Não contribuímos, todos, cristãos e não cristãos, crentes de outras religiões, agnósticos e ateus para os milhões da organização da JMJ? Milhões que tanta falta nos fazem para a saúde, a habitação, a educação, a cultura... Não deveria ser a Igreja a agradecer ao povo e ao Estado português?

Domicília Costa, Vila Nova de Gaia

Parque Tejo

Um comentário sobre um assunto hoje candente: o Parque Tejo, a oportunidade dada pela Jornada Mundial de Juventude para a recuperação da faixa ribeirinha do Tejo, no encontro dos dois concelhos, Lisboa e Loures, com a confluência do rio Trancão. Tal decisão dos dois municípios teve logo essa grande vantagem, que foi afastar do urbanismo especulativo aquela vasta parcela de terreno, pelo menos 100ha, o que é da maior importância para o equilíbrio paisagístico da região.

O que agora se espera é que dali não saiam dois parques, mas sim um grande parque intermunicipal devidamente projectado para conservar relvados que possibilitem a entrada de pequenas multidões (certamente sempre inferiores às ocorridas com a visita do Papa), mas correctamente arborizado com critérios adequados ao local e às suas novas funções. Com os desvios do clima a serem cada vez mais frequentes, um bom parque ribeirinho pode contribuir de forma decisiva para a melhoria da qualidade de vida das áreas dos dois concelhos. Oxalá os dois municípios se entendam e não trabalhem cada um para seu lado.

Fernando Santos Pessoa, Faro

A revolta das toalhas e o JN

São cada vez mais evidentes os sinais de que a globalização do turismo – sob a égide da desregulação neoliberal da economia – se tornou um regime predatório do bem comum. Contemplando a Europa de lés a lés, vejamos dois exemplos: no primeiro caso, cidadãos da Grécia reivindicam o seu direito ao Verão, revoltando‑se contra a “privatização” das praias; no segundo, jornalistas do Porto manifestam‑se contra a transformação da sede histórica do JN num hotel. Que fio condutor (do Mediterrâneo ao Atlântico) podemos nós discernir nestes acontecimentos? Embora sejam aparentemente díspares, na sua origem, de facto, encontra‑se o mesmo mecanismo imparável do capitalismo: a totalização mercantil da vida social, com o consequente desprezo de quaisquer valores comunitários.

Eurico de Carvalho, Vila do Conde

A democracia está em risco!

Nunca percebi, não percebo, nem nunca perceberei nada de política. Mas, graças à democracia, tenho direito a expressar a minha opinião. O Governo tem feito ao longo do tempo um trabalho pouco sério, incompetente e egoísta. Outras provas não houvesse, que se avalie o número de descontentes.

Quem quiser optar pela oposição, vai pura e simplesmente passar um cheque em branco. Ouça-se o prestigiado e honesto Mota Amaral na sua entrevista ao PÚBLICO. Quanto à coligação com o Chega, afirma: “Esse problema só deve ser equacionado quando houver eleições em função dos resultados…” Portanto, depois de os portugueses terem votado.

Eu pura e simplesmente não acredito que não haja no país melhores cabeças do que aquelas que nos governam. Eu posso compreender que os políticos não queiram a invasão da sua privacidade. Eu posso compreender que os ordenados não sejam atraentes para quem tem que suportar tanta chatice. Mas não compreendo porque é que não surge alguém bem formado e competente para nos governar.

Maria Aldina Brás, Monte Abraão