“É claro” que Trump perdeu as eleições, afirma DeSantis

O governador da Florida e candidato às primárias republicanas, Ron DeSantis, admitiu publicamente pela primeira vez que Donald Trump perdeu as eleições presidenciais de 2020 contra Joe Biden, rompendo com a ambiguidade em torno de um tema muito controverso dentro do próprio partido.

“É claro que ele perdeu. Joe Biden é o Presidente”, afirmou o candidato republicano durante uma entrevista à NBC News que foi transmitida na segunda-feira à noite.

Nos últimos três anos, DeSantis, à semelhança da grande maioria das principais figuras do Partido Republicano, adoptou a narrativa de Trump sobre as eleições presidenciais de 2020 – os resultados foram defraudados e a eleição de Biden foi ilegítima.

Inúmeras decisões judiciais sobre queixas apresentadas pela campanha de Trump derrubaram as alegações que suportavam a tese da ilegalidade das eleições, mas entre o eleitorado republicano a convicção de que os resultados foram falseados continua a ser maioritária. A persistência desta narrativa tem representado um obstáculo de muito difícil superação para os candidatos que disputam a nomeação republicana contra o ex-Presidente.

Apesar de reconhecer a derrota de Trump, DeSantis manteve algumas das críticas à forma como as eleições de 2020 decorreram. “Não acredito que as eleições foram bem geridas, mas também penso que os republicanos não contra-atacaram”, afirmou o governador da Florida.

Segundo a imprensa norte-americana, o reconhecimento explícito por parte de DeSantis de que as acusações de Trump sobre o desfecho das eleições de 2020 não são válidas faz parte de uma estratégia que visa tomar partido nos casos judiciais movidos contra o ex-Presidente.

Na semana passada, Trump foi formalmente acusado de quatro crimes relacionados com as queixas infundadas que questionaram os resultados eleitorais e com a invasão do Capitólio, a 6 de Janeiro de 2021. O ex-Presidente declarou-se inocente de todas as acusações.

DeSantis tem sido apontado como o político mais bem posicionado para impedir a nomeação de Trump como candidato do Partido Republicano nas presidenciais do próximo ano. No entanto, as sondagens mostram-no consistentemente num distante segundo lugar face ao ex-Presidente, que continua a recolher um apoio muito sólido entre o eleitorado do partido.

Uma sondagem publicada pelo New York Times na semana passada apresentava Trump com um apoio de 54% entre os eleitores republicanos face a 17% que preferiam DeSantis.

A campanha interna do partido entra numa fase importante com a aproximação do primeiro debate entre os candidatos republicanos, marcado para 23 de Agosto no Milwaukee, em que provavelmente Trump não estará presente. Isso poderá significar que será DeSantis a estar no centro dos ataques dos restantes candidatos que ambicionam posicionar-se como as melhores alternativas ao ex-Presidente.

Nova derrota judicial

Os advogados de Trump apresentaram um recurso contra um pedido especial feito pelos procuradores encarregues do caso sobre as eleições de 2020 para proibir a divulgação de informações sobre o processo. Os procuradores citam publicações feitas por Trump na plataforma Truth Social após a acusação para fundamentar os receios de que possa haver intimidação de testemunhas.

A defesa do ex-Presidente alega que o pedido feito pela acusação vem pôr em causa o direito à liberdade de expressão de Trump, embora reconheça que alguns documentos sobre o processo devam permanecer confidenciais.

Entretanto, uma decisão judicial desferiu mais uma derrota a Trump. Na segunda-feira, um juiz não deu razão à queixa de difamação apresentada pelo ex-Presidente contra a escritora E. Jean Carroll.

Em causa estavam as declarações de Carroll, em Maio, depois de um júri ter condenado Trump a pagar uma indemnização de cinco milhões de dólares à escritora por ter abusado sexualmente. Em entrevista à CNN, Carroll disse que Trump a violou – uma alegação pela qual o ex-Presidente não foi responsabilizado.

O juiz Lewis Kaplan lembrou que o júri deu como provado que Trump penetrou Carroll com os dedos durante um encontro fortuito numa loja de luxo em Manhattan, nos anos 1990, e que isso configura uma violação, embora juridicamente continue a ser considerado uma “agressão sexual”. “Portanto, isto estabelece contra si a verdade substancial das acusações de ‘violação’ por parte de Carroll”, concluiu o juiz.

Os advogados de Trump criticaram a decisão e garantiram que vão recorrer.