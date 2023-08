Ataque russo a cidade no Donbass provoca sete mortos

Dois mísseis caíram no mesmo local de Pokrovsk com cerca de 40 minutos de diferença, atingindo os socorristas que estavam a prestar auxílio às vítimas do primeiro ataque.

A uns 70 quilómetros de Donetsk, a pequena cidade de Pokrovsk está praticamente na primeira linha da guerra na Ucrânia e sentiu na segunda-feira a proximidade do conflito, ao ter sido atingida por mísseis russos durante a noite. As autoridades ucranianas dizem que pelo menos sete pessoas morreram e dezenas ficaram feridas.

Entre as vítimas estão socorristas dos serviços de emergência que foram surpreendidos por um segundo míssil, cerca de 40 minutos depois do primeiro, quando tentavam prestar auxílio às vítimas do primeiro ataque. Mais de uma dúzia de edifícios ficaram danificados, incluindo um hotel e um restaurante muito frequentados por jornalistas ocidentais.

Pavlo Kirilenko, comandante militar regional, disse que as autoridades receberam um alerta de que outro míssil estava a caminho uns dez minutos antes de este atingir o local. “Se lá estivesse uma multidão e se não se tivessem tomado medidas adicionais naqueles dez minutos, as consequências teriam sido muito piores”, afirmou a uma televisão ucraniana.

O Presidente ucraniano referiu-se ao ataque ainda na segunda à noite, partilhando no Twitter (agora X) um vídeo com imagens dos escombros e dos socorristas a procurarem pessoas entre os destroços. “Temos de parar o terror russo”, escreveu Volodymyr Zelensky, assegurando que “a Rússia vai ser responsabilizada por tudo o que fez nesta guerra terrível”.

A contra-ofensiva ucraniana continua a dar passos lentos sobretudo na região de Zaporijjia, a Sul e a Sudeste, onde decorrem batalhas violentas.

Uma análise de Jack Watling, um investigador do instituto britânico de defesa RUSI, diz que a demora ocidental a prestar o necessário auxílio militar à Ucrânia ajuda a explicar a lentidão dos avanços no terreno. “Apesar de as necessidades serem conhecidas e percebidas [desde meados de 2022], a decisão de fornecer apoio não foi tomada senão em Janeiro de 2023”, escreve Watling, acrescentando: “A incompetência russa a lançar operações ofensivas em Janeiro de 2023 salvou os aliados da Ucrânia das consequências da sua indecisão.”