Funicular da Mouraria à Graça quase pronto, mas ainda sem data para abrir

O funicular que ligará os bairros da Mouraria e da Graça deverá ver as suas obras, que foram iniciadas há sete anos, concluídas no final do mês de Agosto. A garantia é dada ao PÚBLICO pela Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL), entidade responsável pela execução do projecto, orçado em 5,3 milhões de euros. Apesar dessa informação, permanece a incógnita sobre a data da entrada em funcionamento do equipamento, integrado no Plano de Acessibilidade Suave e Assistida à Colina do Castelo, desenvolvido em 2009 pela Câmara Municipal de Lisboa. A EMEL diz que as delongas na finalização da obra se devem a uma conjugação de factores, que incluem achados arqueológicos, a pandemia e a guerra na Ucrânia.

