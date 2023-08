Gonçalo Reis: “Gostava de dormir tão poucas horas como o Presidente Marcelo”

Tem Facebook, Twitter, Instagram, TikTok? Já desistiu de alguma rede social? Qual é a que usa mais?

Uso, gosto e não me queixo. Twitter (ainda me custa dizer “X”) para informação e política, Instagram para imagens, Facebook ficou assim a meio caminho. As minhas filhas adolescentes não me deixam aderir ao TikTok.

