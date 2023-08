Jovem do AEK morre esfaqueado em luta de claques. Jogo da “Champions” suspenso

Adepto foi transportado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.. Adeptos do Dínamo de Zagreb percorreram ruas de Atenas em busca de confrontos com hooligans do AEK.

Um jovem adepto do AEK de Atenas morreu na noite desta segunda-feira na capital grega, depois de ser esfaqueado por apoiantes do Dínamo de Zagreb. O jogo entre as duas equipas a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões foi suspenso.

As trocas de provocações começaram nas redes sociais e concretizaram-se nas ruas de Atenas na noite de segunda-feira. Cerca de uma centena de adeptos radicais da equipa croata viajaram na véspera do jogo para a Grécia, percorrendo a capital helénica em busca de adeptos do AEK.

O grupo seria interceptado pelos gregos junto ao estádio do clube, dando início a confrontos entre os hooligans. Durante a escaramuça, um adepto de 29 anos do AEK foi esfaqueado. O homem ainda seria transportado para o hospital, mas acabaria por não resistir aos ferimentos.

A UEFA decidiu suspender o jogo desta terça-feira, dada a brutalidade e consequências graves da violência.

Nos vídeos dos confrontos partilhados nas redes sociais, é possível ver os adeptos munidos de paus e outros objectos. Paralelos e engenhos pirotécnicos foram arremessados indiscriminadamente, com as lutas a estenderem-se a zonas de esplanadas. Uma menor foi atingida com uma pedra na cabeça e transportada para o hospital. No total, oito adeptos precisaram de receber assistência médica.

A polícia helénica fez 96 detenções, mas os números podem subir nas próximas horas com o desenrolar da investigação. Os detidos vão ser ouvidos pelo juiz de instrução criminal esta terça-feira.

AEK e Dínamo de Zagreb são dos clubes com bases de apoio mais fanáticas nos respectivos países, não sendo incomum a existência de provocações e confrontos entre adeptos nestas deslocações internacionais. Não se sabe ainda, contudo, se o grupo de adeptos croatas conseguiu entrar na Grécia sem o controlo das autoridades, ou se falhou alguma coisa no policiamento.