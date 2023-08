Terça na TV: o regresso de Homicídios ao Domicílio e a história de Vicky

CINEMA

Speed - Perigo a Alta Velocidade

Hollywood, 15h40

Keanu Reeves e Sandra Bullock são os protagonistas deste filme clássico de 1994, sendo o elenco composto ainda por Dennis Hopper, Joe Morton e Jeff Daniels. O filme, realizado por Jan de Bont, centra-se na história de um autocarro que é modificado por um terrorista para explodir assim que a velocidade a que anda desça abaixo das 50 milhas por hora (80 quilómetros por hora). O duelo, aqui, é entre o polícia Jack Traven (Reeves), perito em desarmamento de bombas, e Howard Payne (Hopper), um bombista repleto de exigências. Jack tem tentado travar o trabalho de Payne e é assim que se vê a bordo do autocarro armadilhado, onde conhece Annie (Bullock), uma passageira que tem de guiar o veículo depois do condutor ser ferido.

Desafio Total

Fox Movies, 0h16

Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger), um trabalhador da construção civil na Terra do ano 2084, tem um sonho recorrente de uma viagem a Marte, onde nunca pôs os pés. Para desvendar a origem do misterioso sonho, compra uma viagem virtual ao planeta vermelho a uma empresa que vende implantes de memória. Mas as coisas correm mal e Quaid vê-se catapultado para uma história de agentes secretos e de luta contra o malévolo ditador de Marte. Sonho ou realidade? Um filme cheio de acção de Paul Verhoeven (Instinto Fatal), cujos espectaculares efeitos visuais lhe valeram um Óscar Especial da Academia e que ganhou o Saturn Award de melhor filme de ficção científica.

O Primeiro Encontro

TVCine Top, 1h

A Terra é invadida por uma espécie extraterrestre. Enormes naves espaciais fixam-se em vários pontos do globo. Sem saber o que esperar, cientistas, governantes e pessoas comuns estão de respiração suspensa. Pode estar iminente uma guerra de proporções nunca vistas. Uma equipa de especialistas quer, antes de qualquer tomada de posição, compreender as verdadeiras motivações dos alienígenas. É então que Louise Banks, uma das mais conceituadas linguistas do mundo, é chamada a tentar uma abordagem amistosa com os invasores. Talvez ela, com a ajuda do matemático Ian Donnelly e do Coronel GT Weber, consiga encontrar uma linguagem que possa ser descodificada por ambas as espécies, criando uma ponte de compreensão mútua. Mas o risco de fracassar é elevadíssimo e pode colocar em causa a extinção da raça humana. Baseado num conto de Ted Chiang, um filme de ficção científica com realização de Denis Villeneuve (Sicário - Infiltrado) e argumento de Eric Heisserer. O Primeiro Encontro conta com os actores Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg e Tzi Ma.

DOCUMENTÁRIOS

Como Resolver um Crime

AMC Crime, 22h30

Uma série documental onde se usam os métodos científicos e forenses para descobrir tudo o que as pistas apresentadas podem contribuir no que toca a resolver mistérios complicados. A investigação desenrola-se até a verdade se revelar.

La Playa de los Enchaquirados

TVCine Edition, 1h30

Documentário realizado por Iván Mora Manzano, que já passou na edição de 2022 do festival de cinema DocLisboa, e que segue Vicky, uma pescadora que tem também um bar onde a comunidade transsexual (e ligada à pesca) se dão a conhecer. As duas identidades de Vicky, qual super-herói com dois disfarces, são expostas num lugar onde conseguiu encontrar tolerância e aceitação, apesar das condições duras de vida.

SÉRIE

Homicídios ao Domicílio

Disney+, streaming

Estreia a terceira temporada de Homicídios ao Domicílio, um dos sucessos da plataforma americana Hulu, que cá passa na Disney+. Voltamos a encontrar as personagens protagonizadas pelos icónicos Steve Martin e Martin Short, com Selena Gomez como uma lufada de ar fresco que transforma este triângulo dinâmico numa divertida união de gerações diferentes. Charles, Oliver e Mabel, respectivamente, são agora impelidos a investigar um novo homicídio, agora não no seu próprio prédio, mas nos bastidores de um espectáculo da Broadway, ao qual Oliver se ligou. Paul Rudd é Ben Glenroy, a estrela cujo falecimento dá o mote à série, e Meryl Streep é Loretta Durkin, alguém que vai dar uma mãozinha ao nosso trio do costume. A série já recebeu onze nomeações ao Emmys, incluindo na categoria de Melhor Série de Comédia.