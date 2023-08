Odemira: o rastilho dos incêndios em Portugal acendeu em Agosto

Os primeiros dias do mês de Agosto somam já mais de metade da área ardida em Portugal em 2023. Milhares de bombeiros combatiam ao início da manhã desta terça-feira os três incêndios em curso mais significativos para as autoridades — em Odemira, Cinfães e Leiria, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC).

Na segunda-feira, segundo o programa europeu Copérnico, arderam 5500 hectares em Portugal, nos vários focos de incêndio dispersos pelo país. O fogo em Odemira consumiu ontem 5150 hectares.

"A gravidade do incêndio levou à evacuação de quatro comunidades de Odemira (Vale dos Alhos, Vale de Água, Choça dos Vales e Relva Grande) e de uma zona de turismo rural. O fogo também invadiu duas áreas protegidas, o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e as Zonas de Protecção Especial de Monchique, colocando em risco ecossistemas únicos e a vida selvagem", refere o comunicado do Copérnico divulgado esta terça-feira.

Dados preliminares do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicam que na segunda-feira foi atingida a temperatura máxima do ano em Santarém, com 46,4 graus Celsius, ultrapassando o valor de 43,6 atingido no domingo em Mértola. Para esta terça-feira, o instituto previa uma descida de temperaturas, com início no litoral, que abrange os distritos de Lisboa, Leiria, Aveiro e no Sul. Porém, para as regiões do interior ainda se espera valores elevados de temperatura.

Cerca de 120 concelhos do interior Norte, interior Centro e da região do Algarve estão esta terça-feira em perigo máximo de incêndio. Estão em perigo muito elevado cerca de 60 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Portalegre, Évora, Beja e Faro. Já em perigo elevado estão mais de 60 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Santarém, Lisboa, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo.

De acordo com a informação disponível no site da Protecção Civil, o incêndio que começou em São Teotónio (Odemira), no sábado, e que já obrigou à deslocação preventiva de cerca de 1400 pessoas.

O ministro da Administração Interna afirmou na segunda-feira que "para já" não vai ser declarada a situação de alerta devido aos incêndios rurais, tendo em conta a resposta do dispositivo ao combate e as condições meteorológicas. Desde o início do ano, as mais de 5678 ocorrências de fogo já afectaram 24.932 hectares em espaços rurais.