Exames nacionais: Matemática com pior resultado na 2.ª fase, Física com melhor

Matemática A foi uma das duas disciplinas com média abaixo de 10 valores nos exames da 2.ª fase. Os resultados nacionais foram divulgados nesta segunda-feira.

Numa nota enviada à comunicação social, o Ministério da Educação (ME) destaca o aumento do número de provas realizada nesta fase (59.956) por comparação ao ano passado (55.060). A 2.ª fase destina-se aos alunos que chumbaram na primeira leva ou que precisem de subir a nota.

Este ano, como sucede desde 2020, os exames servem apenas como prova de ingresso no ensino superior, não contando por isso para a nota final do secundário. A média a Matemática A foi de 9,5 valores contra os 11 registados na primeira fase. A outra disciplina com resultado abaixo dos 10 valores foi Literatura Portuguesa: 9,1 valores. Na primeira fase a média foi de 11,6.

O ME destaca também que os exames da 2.ª fase das disciplinas de Física e Química, Economia A, Geometria Descritiva A, História da Cultura e das Artes, História B, Desenho A e Espanhol “apresentam resultados superiores aos observados na 1.ª fase”, o que não costuma geralmente acontecer.

Alguns exemplos: a Física e Química A, a média subiu de 11,2 para 11,7 valores, Economia A passou de 12 para 12,4 e Geometria Descritiva A de 9,7 para 11,3.

À semelhança do que sucedeu na 1.ª fase, as disciplinas com mais provas realizadas foram Matemática A (14 388), Biologia e Geologia (12 266), Física e Química A (9 091), Português (8 646) e Economia A (2 798 provas).

Por comparação aos resultados da 2.ª fase do ano passado, e tendo em conta apenas os exames feitos por “um número significativo de alunos”, o ME salienta “a subida da classificação média, em 13 pontos, no exame final nacional de Física e Química A e, em 6 pontos, no exame de Biologia e Geologia”. Em sentido contrário, assinala-se “a diminuição da classificação média, em 18 pontos, no exame final nacional de Português e, em 9 pontos, no exame de Geografia A”.

A média a Português na 2.ª fase desceu de 12,2 para 10,4 valores e a Geografia A passou de 11,2 para 10,3.