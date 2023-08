De noite todos os gatos são pardos

Acabei de ler no PÚBLICO que o ministro Duarte Cordeiro autorizou o abate de cerca de 1800 sobreiros que foram plantados certamente antes de ele nascer, ali para os lados de Sines. Daí resulta seguramente que neste Inverno, para quem tem lareira, vai ter possibilidade de encontrar no mercado lenha de sobreiro mais barata para um melhor aquecimento e ainda por cima um calorzinho ecológico.

Porém, mais anos vamos nós ter que esperar pela energia renovável que vai ser ali gerada pelos painéis fotovoltaicos que vão ser “plantados” para gerarem energia durante o dia, porque à noite não geram nada. Também não é preciso. É de noite e de noite todos os gatos são pardos.

José Rebelo, Caparica

Relembrar Hiroxima e Nagasáqui

Em 6 e 9 de Agosto de 1945, os Estados Unidos (EUA) lançaram duas bombas nucleares sobre as cidades japonesas de Hiroxima e Nagasáqui. Segundo os círculos oficiais dos EUA, este acto era necessário para obrigar o Japão a render-se, como aconteceu. Estas duas explosões causaram centenas de milhares de mortos, civis. É uma mancha, quer queiramos quer não, na história dos EUA e da humanidade. Foi a primeira e única vez que tal engenho foi usado na guerra. Ao longo destes últimos 78 anos, já houve várias ameaças, mas não aconteceu devido ao alerta dos cientistas de que tal, a acontecer, pode pôr fim à humanidade. É este receio que leva à grande contenção dos políticos sobre o seu uso. Hoje, com a guerra na Ucrânia, em que está envolvida a Rússia, maior potência nuclear do mundo, existe esse risco. Espero que o bom senso perdure. O ideal deve ser a desnuclearização do mundo, ou seja, o fim da existência de bombas nucleares e a luta pela paz.

Mário Pires Miguel, Reboleira

Matará António Costa o sonho do socialista António Arnaut?

António Arnaut sonhou grande e pôs em marcha o SNS e diga-se, em abono da verdade, que o PSD votou contra a criação do SNS. Será que agora, passados vários anos, é o mesmo PS, mas pela mão de António Costa, que ao não resolver, vários meses passados, as justas reivindicações dos médicos, vai enfraquecer fortemente o SNS? Tudo aponta para essa futura e triste verdade dada a inflexibilidade do Governo, que não aceita a realidade do mercado de trabalho e prefere, pelo contrário, continuar a encher os cofres dos hospitais privados. Acorde, sr. primeiro-ministro. Acorde, por favor! Os portugueses precisam mais do que nunca do SNS. Não ajude a enfraquecer o que um socialista com um sentido de humanismo enorme criou.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

O milagre de Francisco

Se fosse crente, diria que foi um milagre a eleição de Jorge Bergoglio em 2013 como substituto de Bento XVI. É o primeiro Papa da América Latina e também o primeiro a escolher o nome de Francisco. Hoje percebemos bem porquê.

Todos os papas que conheci, uns mais que outros, receberam o respeito e a amizade dos católicos. Contudo, com a excepção dos donos deste mundo e de alguns decrépitos e anquilosados cléricos que nada vêem para lá dos rituais e das suas douradas e ricas batinas, Francisco é, sem dúvida, o Papa que mais se aproxima do Jesus descrito nos Evangelhos, o que expulsou os vendilhões do Templo.

Nestes últimos dias, pudemos testemunhar a influência que tem e a alegria que desperta entre os jovens. Ninguêm, ou muito poucos, consegue ficar indiferente à felicidade plena e à emoção que transborda dos rostos de centenas de milhares de jovens de todo o mundo que vieram viver em Portugal a sua Jornada Mundial da Juventude.

E é aqui que reside o milagre. Depois de destapada a panela dos horrores e de termos tido conhecimento da magnitude dos crimes por abusos sexuais por membros do clero, é perfeitamente natural a desconfiança e até o receio de pais e encarregados de educação em relação à Igreja e à sua importância no xadrez das religiões a nível mundial. E, neste contexto, só um homem como Francisco, com a sua relação de amor com os jovens, poderia estancar a perda de importância do catolicismo que os criminosos de saias já provocaram.

Aquilo que vimos nos últimos dias faz-nos reconhecer que “as notícias sobre a morte da Igreja Católica eram manifestamente exageradas”. Habemus Papam!

Helder Pancadas, Sobreda