Em que aproveitamos Agosto para olhar os números

Estamos em pleno e quente Agosto. Que melhor diversão estival do que olhar para os relatórios e contas recém-apresentados por algumas empresas tecnológicas?

O exercício pode parecer aborrecido. O objectivo, porém, não é apenas dissecar os números (que são inevitáveis), mas apontar elementos que podem ajudar a compreender para onde estão a ir algumas das empresas que moldam o nosso quotidiano e que têm um papel naquilo que será o futuro (pelo menos) próximo.

Sem mais delongas, comecemos pela Uber, que teve na semana passada um marco numa história que já não é curta.

Lucro, finalmente

Foi um longo e tortuoso caminho para a Uber chegar, pela primeira vez, a um resultado positivo com o negócio de transportar pessoas, comida e outras pequenas encomendas (já tinha tido alguns trimestres com lucro, mas apenas devido a vendas de activos, a investimentos ou outras operações financeiras).

A empresa comunicou um lucro de 394 milhões de dólares (358 milhões de euros) no segundo trimestre, com 326 milhões provenientes das operações. As receitas vindas da aplicação cresceram 16%.

A Uber (bem como as rivais) está hoje tão entranhada no quotidiano que parecem ser de outra era as lutas com os táxis. Foi fundada há 14 anos e entrou em bolsa há mais de quatro. O fundador Travis Kalanick foi afastado após alguns escândalos e o actual CEO, Dara Khosrowshahi, que antes dirigia a plataforma de viagens Experia, tem tido uma estratégia de controlo de custos.

Este pode ser um ponto de viragem para uma empresa que chegou a avisar que talvez só chegasse aos resultados positivos se substituísse os motoristas por carros autónomos, mas que acabou por desistir de desenvolver a tecnologia. E que, ao operar durante anos à margem de leis e regulações, simbolizou como poucas (criptomoedas à parte) o duvidoso espírito frequentemente associado a Silicon Valley de "fazer primeiro e pensar nas consequências depois".

Uma questão de velocidade

Onze minutos. Em alguns dos armazéns da Amazon – aqueles usados para entregas no próprio dia – este é o tempo que demora entre o cliente terminar a compra e a encomenda estar pronta para deixar as instalações e seguir para distribuição. Onze minutos.

Desde o início do ano, a empresa encurtou em 15% a distância entre os armazéns e os clientes.

O CEO, Andy Jassy, disse que, depois da questão dos custos (muitas das grandes tecnológicas estão num processo de emagrecimento pós-pandémico), as prioridades são a velocidade e o serviço Prime, uma modalidade de subscrição que, entre outros benefícios, oferece entregas mais rápidas.

Já todos vimos o expoente de eficiência que os processos logísticos da Amazon podem ser; também já todos vimos o que isso pode significar em termos de pressão sobre os trabalhadores.

As contas, de resto, foram positivas. As receitas da empresa aumentaram 11% em relação ao segundo trimestre de 2022. A divisão AWS, que vende serviços de computação em nuvem, cresceu 12%.

Mudanças na Apple

O iPhone continua a ser a cash cow da Apple. Mas menos do que já foi. As vendas de telemóveis ainda são 48% das receitas. Em tempos, chegaram a ser dois terços.

Já os serviços digitais – que incluem os serviços de subscrição de música e televisão, uma plataforma de exercício físico, uma plataforma de notícias, e a loja de aplicações – tiveram a maior facturação de sempre, ultrapassaram os mil milhões de subscritores e já representam 29% do negócio.

Ao todo, a Apple facturou quase 82 mil milhões de dólares no trimestre, uma quebra de 1%.

Os números mostram uma mudança que já vem a desenhar-se há algum tempo: de fabricante de hardware, a empresa encaminha-se para ser cada vez mais o fornecedor de um ecossistema de serviços digitais. É o sonho de algumas tecnológicas. Mas a Apple, com um historial de integração de hardware e software, e com uma base leal de clientes, está particularmente bem posicionada para o conseguir.

Porém, não é só no tipo de produtos vendidos que a Apple está a registar mudanças; é também nas geografias onde os vende.

As contas não oferecem muitos detalhes regionais. Mas são o suficiente para saber que a facturação caiu nas Américas, que são o principal mercado da empresa, e cresceu na "Grande China".

O CEO, Tim Cook, notou que o negócio correu particularmente bem nos países emergentes e descreveu a Índia como "uma grande oportunidade" (a Índia tem vindo a posicionar-se como um país para o fabrico de iPhones, e tem a ambição de vir a produzir um quarto dos telemóveis da Apple).

Numa altura em que as relações entre EUA e China estão no fundo, e em que a Administração Biden se esforça por tolher o sector tecnológico chinês, será interessante ver como a Apple vai navegar a encruzilhada geopolítica.

A bom ritmo

Uma breve nota para a única empresa europeia desta lista: a vida corre bem ao Spotify.

O número de utilizadores subiu para 551 milhões, mais 7% do que no primeiro trimestre. Destes, 220 milhões são utilizadores pagantes, uma subida de 5%.

Isto permitiu à plataforma de música arrecadar 2773 milhões de euros em receitas com assinaturas, às quais somou 404 milhões com os anúncios que os utilizadores da modalidade gratuita ouvem. Ao todo, a empresa viu a facturação crescer 4% face aos três meses anteriores.

O bom desempenho do Spotify surge numa altura de inflação, com os consumidores a sentirem um aumento das despesas fixas (especialmente, das despesas com a prestação da casa), num fenómeno que é apontado como um problema para os negócios de subscrição.

E, no entanto, faz dinheiro

O Facebook atolou-se em problemas reputacionais antes de cair numa espécie de esquecimento: não é que as pessoas não se lembrem de que existe; mas a rede social perdeu grande parte da relevância no espaço público.

A par disso, Mark Zuckerberg fez uma aposta cara num conceito de realidade virtual que está longe de se concretizar. Mais recentemente, aproveitou a confusão no Twitter para lançar o Threads, uma rede social que não está a ter um arranque auspicioso.

E, no entanto, a Meta (que é dona do Facebook, Instagram e WhatsApp) continua a ser uma máquina de fazer dinheiro.

Alguns números:

o número de utilizadores diários nas aplicações subiu 7%, para 3070 milhões

as receitas aumentaram 11%, para 32 mil milhões de dólares

os lucros cresceram 16%

as aplicações mostraram mais 34% de anúncios (embora o preço dos anúncios tenha caído 16%).

Twitter. Quer dizer, X

A rede social tem um novo logótipo. Que talvez seja também um novo nome (o endereço x.com encaminha agora para twitter.com). Muitos anunciantes estão a fugir.

Em todo o caso, a empresa saiu da bolsa e, portanto, as contas não são públicas. Está aqui só para terminar esta newsletter com uma pitada de Elon Musk. Ninguém sabe bem o que se está ali a passar.

Boas férias, se for caso disso.