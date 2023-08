Cimeira em Jidá sobre a Ucrânia fortaleceu “consenso internacional”, diz a China

A participação activa da delegação chinesa no encontro que reuniu diplomatas de 40 países para debater soluções para a guerra na Ucrânia foi o principal destaque.

Uma cimeira na Arábia Saudita que reuniu representantes de mais de 40 países destinada a discutir uma solução política para pôr fim à guerra na Ucrânia terminou, no domingo, com a promessa de mais encontros semelhantes nos próximos tempos.

Durante dois dias, reuniram-se em Jidá diplomatas de 40 países, incluindo EUA, China e União Europeia, para debater fórmulas que possam encontrar uma saída negociada para o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, que lançou uma invasão em larga escala do país vizinho em Fevereiro do ano passado.

A cimeira organizada na Arábia Saudita foi a segunda deste género depois de um primeiro encontro em Copenhaga, em Junho, de carácter mais informal, explica o Guardian.

Um dos sinais mais destacados pelos participantes nas reuniões de Jidá é o papel construtivo da China, considerado um actor determinante para qualquer tentativa de resolução do conflito, uma vez que é o parceiro mais relevante a nível económico e diplomático da Rússia. Pequim não enviou qualquer representante ao encontro de Copenhaga, por exemplo.

Uma fonte da UE, que falou à Reuters sob anonimato, disse que a China teve uma participação activa durante a cimeira e mostrou-se favorável “à ideia de uma terceira reunião a este nível”.

O enviado especial da China para assuntos euro-asiáticos, Li Hui, fez esta segunda-feira um balanço positivo da cimeira, dizendo que as discussões ajudaram a “consolidar um consenso internacional” sobre a melhor forma de resolver o conflito no Leste da Europa.

A China não condena a invasão russa da Ucrânia e tem criticado o apoio ocidental à Ucrânia, mas diz-se empenhada em alcançar uma solução política para o conflito. No início do ano, o Governo chinês apresentou um plano de paz que foi recebido de forma pouco entusiástica por ser muito vago e generalista.

A cimeira de Jidá, que não contou com a participação de qualquer representante da Rússia, foi elogiada pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que manifestou esperança de que possa vir a servir como base para a organização de uma grande cimeira que venha a reunir vários líderes mundiais ainda este ano.

Kiev quer que qualquer negociação de paz seja feita em cumprimento da chamada “fórmula de dez pontos”, um documento apresentado pelas autoridades ucranianas em que estão presentes as exigências mais básicas, como o respeito pela integridade territorial da Ucrânia ou a retirada total das forças russas de todo o território.

No entanto, a Rússia tem insistido que qualquer solução para o conflito terá de ter em conta as anexações de território realizadas nos últimos meses, apesar de estes processos não terem sido reconhecidos pela generalidade dos membros das Nações Unidas e de Moscovo não ter sequer o controlo efectivo sobre a totalidade de algumas regiões que reivindica.

Esta segunda-feira, a Rússia comentou a cimeira saudita dizendo que qualquer solução para o conflito só será possível quando a Ucrânia "cessar as hostilidades e os ataques terroristas". "As bases originais da soberania da Ucrânia – o seu estatuto neutral, não-alinhado e não-nuclear – devem ser confirmados", afirmou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, citada pela Reuters.