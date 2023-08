“A primeira de muitas”: a JMJ também é para crianças, os jovens do amanhã

Ainda não são juventude, mas já vivem com entusiasmo o encontro com o Papa Francisco. A fé, salientam os pais destas crianças, é um projecto de família e fica uma semente para o futuro.

Juan Blanco tem nove anos, mas nem por isso viveu menos a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e até passou a noite no Parque Tejo, com os pais, Luís Miguel e Piedad. Para o menino com trissomia 21, a Igreja é uma forma de inclusão, para “todos, todos, todos”, como sublinhou o Papa Francisco. Assim também é a JMJ, onde miúdos e graúdos têm lugar. Afinal, os mais pequenos são os futuros jovens que atravessarão o mundo para se encontrarem, de novo, com o Papa.