Maiores vendas do Benfica: entre Rúben Dias e Ederson está Gonçalo Ramos

1. João Félix - 127,2 ME (milhões de euros)

2. Enzo Fernández - 121 ME

3. Darwin Núñez - 80 ME

4. Rúben Dias - 71,6 ME

5. Gonçalo Ramos - 65 ME

6. Ederson e Witsel - 40 ME

8. Raúl Jiménez - 38 ME

9. Nélson Semedo - 35,7 ME

10. Victor Lindelof e Renato Sanches - 35 ME