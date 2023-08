Jeremy Hespeler-Boultbee (1935-2023), o jornalista que desobedeceu ao regime de Salazar

Nasceu no Canadá, a 3 de Dezembro de 1935, mas a história quis que ficasse ligado à África que enfrentava o poder colonial português. Jeremy Hespeler-Boultbee foi um insuspeito correspondente de guerra, posto no terreno em 1963 para ver com os seus próprios olhos o conflito em Angola, Moçambique – ainda que neste país o cenário tenha sido prévio à eclosão da guerra no território – e Guiné-Bissau por vontade do regime de António de Oliveira Salazar. An Empire Teeters — Foray into Portugal’s Fascism foi a mais recente obra em forma de livro de uma vida. A tradução literal remete-nos para um império que então “vacilava” e num relato em livro de estilo documental que promete uma “incursão pelo fascismo de Portugal”, publicado em 2020, recuando aos tempos do Estado Novo. É o seu legado em palavras.

