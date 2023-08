Apoio a quem fica sem casa chega a 4000 pessoas em meio ano

Quase quatro mil pessoas ficaram sem casa nos primeiros seis meses deste ano e tiveram que receber apoio da Linha de Emergência Social, que responde a situações de desalojamento provocadas por despejos, incêndios, inundações ou rutura familiar. O número de pedidos de apoio aumentou 20% face a igual período do ano passado.

Os números são avançados na edição deste domingo do Jornal de Notícias. Entre Janeiro e Junho deste ano, a Linha de Emergência Social recebeu 2372 pedidos de apoio por desalojamento. São mais 396 (ou seja, 20) face a igual período do ano anterior. Destes pedidos, resultaram apoios à habitação para 3993 pessoas, nos primeiros seis meses do ano.

Os dados constam do Observatório Nacional de Emergência Social, criado em 2021, tendo por base os dados da utilização da Linha Nacional de Emergência Social. A Linha Nacional de Emergência Social é acessível, de forma gratuita, através do número 144 e funciona em permanência, 24 horas por dia, todos os dias do ano.

O desalojamento é o principal motivo para os pedidos de auxilio no primeiro semestre deste ano (2372 contactos). Destes, 1107 chamadas estão relacionadas com despejos (menos 112 do que em igual período do ano passado) e 1265 por perda de habitação na sequência de incêndios, inundações ou rutura familiar (mais 508 do que no ano anterior).

No primeiro semestre, foram registadas 2107 chamadas relacionadas com pessoas em situação de sem-abrigo – mais 459 face ao período homólogo –, tendo sido apoiadas 2562 pessoas.

Registam-se ainda pedidos de apoio por perda de autonomia financeira (1617), bem como vítimas de violência doméstica (1096) e pessoas que perderam autonomia por motivos de saúde (637).