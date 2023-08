Descarrilamento de comboio no Paquistão faz pelo menos 30 mortos

Número de vítimas do acidente ferroviário ocorrido no Sul do país pode aumentar nas próximas horas.

O descarrilamento de um comboio de passageiros no Sul do Paquistão matou pelo menos 30 pessoas e deixou mais de 80 feridos este domingo, noticiou a televisão local Geo TV, citando as autoridades distritais.

O acidente teve lugar em Sanghar, no distrito de Nawabshah, na província de Sindh, a cerca de 275 quilómetros de Karachi e envolveu o descarrilamento de cerca de dez carruagens do comboio.

Segundo a Geo TV, citada pela Reuters, ainda há passageiros encarcerados dentro dos destroços do comboio.

Somando essa situação ao número considerável de pessoas que foram transportadas para hospitais da região em estado grave, é provável que o número de vítimas mortais venha a aumentar nas próximas horas.

A Reuters diz que os acidentes de comboio são comuns no Paquistão, em parte devido ao estado de decadência do sistema de caminhos-de-ferro nacional.

Em 2021, um violento choque entre dois comboios, também em Sindh, matou 56 pessoas e deixou mais de 100 feridos.

Os sucessivos governos do país têm procurado fundos para investir na ferrovia através do megaprojecto de infra-estruturas chinês da Nova Rota da Seda (Belt and Road Initiative, de acordo com a designação oficial chinesa).