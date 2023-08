Rua dos Clérigos no Porto fechada desde Novembro de 2021 reabre segunda-feira

A rua foi encerrada em Novembro de 2021 devido à construção da futura estação S. Bento da Linha Rosa do metro do Porto. As obras deverão estar concluídas no final de 2024.

A rua dos Clérigos, no Porto, reabre ao trânsito na segunda-feira depois ter sido encerrada em Novembro de 2021 devido à construção da futura estação S. Bento/Liberdade da Linha Rosa do metro. A informação foi partilhada este domingo numa nota na página oficial da Câmara do Porto.

No comunicado, a Câmara do Porto adianta que será reposto o sentido norte/sul da Rua do Conde de Vizela, o sentido poente/nascente na Rua de S. Filipe de Nery e transitoriamente alterado o sentido da Rua do Almada (entre a Rua dos Clérigos e a Rua da Fábrica).

Deste modo, os veículos vão poder descer a Rua dos Clérigos e seguir à esquerda em direção à Avenida dos Aliados, como para a direita em direção à Rua de Mouzinho da Silveira, através do Largo dos Lóios.

No Largo dos Lóis mantém-se a ocupação do passeio para "dar continuidade à criação do acesso poente da futura estação da linha Rosa", na Praça da Liberdade.

A autarquia acrescenta ainda que será mantido o desvio de trânsito criado desde a Praça de Guilherme Gomes Fernandes até à Avenida dos Aliados, com passagem pela Rua de Ceuta, continuando o percurso a ser destinado ao transporte público pesado de passageiros.

A Linha Rosa, que vai unir São bento à Casa da Música decorre em paralelo com a expansão da Linha Amarela, em Vila Nova de Gaia, (Santo Ovídio - Vila d"Este, incluindo a construção de um Parque de Material e Oficinas), e deverá estar concluída no final de 2024.