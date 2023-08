Esta Jornada Mundial da Juventude (JMJ) foi uma “prova de vida” de que a religião não passou de moda. Uma prova de que os jovens não são aquela geração passiva e perdida de que falam tantas vezes os velhos do Restelo, e que se lhes dermos para as mãos a responsabilidade por fazer acontecer, cumprem. Com alegria e criatividade. Ou seja, se calhar, é boa altura de nos perguntarmos porque é que se afastaram da "política", tal como ela existe.

Mas o Papa Francisco, sábio, sabe que a excitação destes momentos pode ser efémera e, por isso, nas suas últimas palavras no Campo da Graça disse-lhes — disse-nos! — que quando estiverem cansados e esquecidos revisitem estes dias. Abençoados telemóveis se servirem para uma imersão posterior nestes momentos!

Também tenho medo que a Igreja, e os católicos portugueses, fiquem um bocadinho vaidosos e inebriados com este sucesso retumbante e deixem para amanhã a obrigação de transformação que o Papa Francisco deixou. Como se a inclusão de “todos, todos, todos”, afinal fosse só de alguns, tornando-se novamente “funcionários” em lugar de empreendedores, mantendo a Igreja como uma “alfândega”, onde se faz a triagem dos que merecem, ou não, entrar. Mas temo, também, que das palavras de Francisco alguns aproveitem só as mais sonantes, sem perceberem que implicam um compromisso exigente e profundo.

Fui espectadora de sofá, sempre um bocadinho na periferia, com a inveja de não estar lá mesclada com alguma reserva que a “instituição” me merece, mas rendi-me em absoluto a Francisco e a todos os momentos sublimes como foi o da “coreografia” da Via Sacra. À medida que os anos passam é a bondade e a beleza que mais me comove, as chegadas, mais do que as partidas.

Só mais uma nota: a moral da história para quem envelhece e julga que já se pode “reformar” de participar e mudar o mundo chegou-nos por intermédio de um homem de 86 anos, doente e de cadeira de rodas, que humildemente aceita a traição do seu corpo. Decididamente a velhice não pode ser desculpa!

P.S.: Pais, muita paciência para os vossos jovens recém-regressados desta maratona. Depois desta descarga de adrenalina, com poucas horas de sono, vão ter a “ressaca” quando chegarem a casa. Já sabemos que o amar o próximo nunca significa os que nos estão mesmo, mesmo próximos, e nos amam incondicionalmente permitindo-nos estas birras. Mas confiem, depois de umas noites bem dormidas, vão ser melhores filhos!