Na obra de Manuel Baptista, o abismo murmura e as nuvens baloiçam

Pode dizer-se que Manuel Baptista (1936-2023) congregou, em Faro, muitos dos protagonistas principais que marcaram a arte portuguesa surgida a partir da década de 1960. Costa Pinheiro, René Bértholo, Joaquim Bravo, Jorge Martins, Maria José Oliveira – que foi sua companheira – e muitos outros poetas e escritores passaram pela sua casa, privaram com ele, e encontraram ecos de uma abordagem às práticas artísticas mais em consonância com as linguagens internacionais do que sucedia até então.

