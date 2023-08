Taylor Fritz diz que os protestos contra o clima são “irritantes” após jogo suspenso

Protesto climático interrompeu jogo de ténis de Taylor Fritz do Open de Washington contra Andy Murray. O norte-americano mostrou-se irritado com a acção que “estragou a diversão de toda a gente”.

O número nove mundial Taylor Fritz disse que os activistas do clima precisam de encontrar uma melhor forma de protestar em vez de "irritar" os adeptos do desporto interrompendo os eventos, depois de o seu jogo do Open de Washington contra Andy Murray ter sido brevemente interrompido na sexta-feira.

O jogo foi interrompido durante o primeiro set da vitória do americano por 6-7(2) 6-3 6-4 quando os manifestantes atiraram para o campo grandes bolas de ténis com chamas impressas.

Alguns deles desenrolaram faixas nas bancadas apelando aos patrocinadores do torneio, Mubadala e Citi, para que deixem de financiar a indústria dos combustíveis fósseis.

"Acho que estão a apoiar uma boa causa, mas a forma como o estão a fazer... Quem é que vai querer ouvir quando eles estão a irritar toda a gente?"

"Percebo que estejam a protestar, mas tem de haver uma forma melhor de o fazer", disse Fritz aos jornalistas."Não percebo como é que as pessoas vão apoiar uma causa quando se está a estragar a diversão de toda a gente. Para mim, não faz sentido".

Os manifestantes contra as alterações climáticas interromperam de forma semelhante os jogos em Wimbledon no mês passado, lançando fita adesiva cor de laranja misturada com peças de puzzle durante dois jogos.

O segundo teste de críquete Ashes em Lord's, a final da Premiership Rugby, o Campeonato Mundial de Snooker, o British Open de golfe e a corrida de cavalos Grand National também foram palco de protestos contra o clima este ano.

"É irritante, obviamente, quando o fazem. Estão a estragar o dia de toda a gente. As pessoas vieram aqui para ver ténis. Até disse a brincar que, 'sinceramente, isto dá-me mais vontade de voar em jactos'", afirmou aos jornalistas Taylor Fritz com um sorriso.

