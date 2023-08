Algarve quer proteger um hotspot de biodiversidade no fundo do mar

O Parque Natural Marinho de Recife do Algarve - Pedra do Valado situa-se junto dos municípios de Lagoa, Silves e Albufeira e vai proteger talvez o mais importante recife do Portugal continental.

Descrito como um jardim submarino, a região é rica em vários tipos de espécies e está ameaçada pela pesca na região, além das alterações climáticas.

A criação do parque foi um esforço de várias entidades da região num processo que demorou quatro anos e está agora à espera da classificação do Governo.