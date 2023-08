Rodrigo Oliveira pôs São Paulo a comer a cozinha nordestina

O Mocotó fica a 15 quilómetros de São Paulo, a megalópole brasileira onde vivem 12 milhões de pessoas, na Vila Medeiros, um bairro da periferia pouco provável para nele se instalar uma meca da gastronomia. Abriu portas há 50 anos, na altura apenas como a tasca do "seu" Zé, um pernambucano que foi "sem nada" para São Paulo, e era "um balcão, dez mesas e uma cozinha sem exaustão". Rodrigo Oliveira nasceu e cresceu neste espaço e ao longo dos anos foi-lhe transformando a face.

O Mocotó afirmou-se na vizinhança, ganhou asas e abriu até uma extensão, a Esquina do Mocotó, que chegou a receber uma estrela Michelin. A Esquina fechou portas entretanto, o Mocotó continuou a dar cartas na Vila Medeiros e fora dela e hoje é um restaurante "singular" que não quer ser o melhor do mundo, "mas o melhor para o mundo", como explicou, in loco, Rodrigo Oliveira à Andreia Marques Pereira.

Achando-se na megalópole, ainda que apenas durante três dias mal contados, o que "quase não dá para um relance desta hidra de mil cabeças que é Sampa", a Andreia aventurou-se, ainda assim, a sugerir um roteiro do que não dá mesmo para perder nesta gigante insaciável. Lê-se aqui.

Bom fim-de-semana e boas fugas!