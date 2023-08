Escuteiros pedem fim antecipado de encontro mundial em Seul devido ao calor

Pelo menos 600 participantes do Jamboree Mundial tiveram de receber tratamento por insolação ou outras doenças relacionadas com as temperaturas altas desde quarta-feira na Coreia do Sul.

A Organização Mundial do Movimento Escuteiro pediu a Seul que pondere o fim antecipado de um encontro mundial, devido a uma onda de calor que já levou ao abandono de milhares de escuteiros britânicos.

Pelo menos 600 participantes do Jamboree Mundial tiveram de receber tratamento por insolação ou outras doenças relacionadas com as temperaturas altas desde que o maior acampamento anual organizado pelo movimento escuteiro começou, na quarta-feira.

Segundo escreve a CNN, há 700 jovens portugueses no encontro mundial. A embaixada de Portugal em Seul está a acompanhar "diariamente" os jovens, que se encontram "todos bem", disse fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros ao canal.

Reino Unido anunciou que iria retirar mais de quatro mil britânicos, o maior contingente nacional presente no Jamboree, e transferi-los para hotéis no fim de semana, num grande revés para a organização

De acordo com a agência de notícias France-Presse, a península coreana vive actualmente uma vaga de calor com temperaturas diárias em torno de 35 graus Celsius, o que desencadeou um alerta de onda de calor máximo. O movimento escuteiro disse que pediu aos organizadores sul-coreanos que “considerassem opções alternativas para encerrar o evento antes do previsto e apoiar os participantes até que eles partissem para os seus países de origem”.

O Presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, ordenou o envio de médicos militares e enfermeiras para o local, assim como autocarros com ar condicionado, onde os escuteiros se podem abrigar temporariamente, e camiões frigoríficos carregados com água.

Mas, num comunicado, o movimento escuteiro pediu garantias mais fortes de que os organizadores “farão todo o possível para resolver os problemas causados pela onda de calor, disponibilizando mais recursos”.

“Continuamos a pedir ao anfitrião e ao Governo sul-coreano que honrem os seus compromissos de mobilizar recursos financeiros e humanos adicionais e tornar a saúde e a segurança dos participantes a sua principal prioridade”, afirmou o movimento.

Mais de quatro mil britânicos retirados

O comunicado surgiu depois da Associação de Escuteiros do Reino Unido anunciar que iria retirar mais de quatro mil britânicos, o maior contingente nacional presente no Jamboree, e transferi-los para hotéis no fim-de-semana, num grande revés para a organização.

Também o contingente dos Estados Unidos disse, num e-mail enviado às centenas de escuteiros norte-americanos presentes no evento, estar a ponderar a retirada no domingo, devido ao “clima extremo e condições resultantes”.

Os militares dos Estados Unidos ofereceram-se para abrigar cerca de 600 escuteiros norte-americanos em Camp Humphreys, uma grande base militar em Pyeongtaek, ao sul da capital, Seul.

Cerca de 43 mil pessoas de todo o mundo, a maioria adolescentes, estavam a participar no encontro, na região costeira de Buan, na província de Jeolla do Norte, no norte da Coreia do Sul.

A presidência sul-coreana realizar uma reunião de emergência do Governo para aprovar uma ajuda de emergência de seis mil milhões de wons (4,2 milhões de euros) devido à onda de calor que tem atingido o país.