Drone marítimo ucraniano atacou navio russo. O que são e quanto custam estes aparelhos?

Um ataque com drones marítimos ucranianos no Estreito de Kerch causou danos a um petroleiro russo neste sábado, interrompendo brevemente o trânsito na ponte estratégica que liga a Crimeia à Rússia. Tanto as forças russas como as forças ucranianas têm usado drones aéreos para atacar posições "inimigas", mas só nas últimas semanas é que começaram a surgir relatos de ataques com drones marítimos.

Os drones marítimos são embarcações pequenas e não tripuladas. Ao contrário dos drones aéreos, operam na superfície ou mesmo debaixo de água. Estes aparelhos também são conhecidos como embarcações de superfície não tripuladas (USV).

Segundo escreve a BBC, estes drones podem ter várias formas e tamanhos e podem ser utilizados ​​para cumprir várias tarefas, incluindo monitorização ambiental. Os aparelhos também podem ter fins militares — como limpar minas, realizar vigilância ou atingir alvos próximos, como navios inimigos.

Estes drones incluem, normalmente, explosivos embutidos e câmaras que transmitem imagens para a pessoa que os está a controlar. No caso de um alvo de longo alcance, os aparelhos devem ser pré-programados quando são lançados.

Depois, são conduzidos remotamente até se aproximarem do alvo, explica à BBC Sidharth Kaushal, do think tank de defesa Royal United Services Institute.

Alguns drones marítimos ucranianos foram desenvolvidos com a ajuda de campanhas de angariação de fundos e geralmente são feitos com componentes "comerciais" e não militares.

Não se sabe quantos drones marítimos possui a Ucrânia ou a Rússia e o preço destes aparelhos também é difícil de estimar. Mas um drone publicitado pelo Governo ucraniano custa cerca de 250 mil dólares (246 mil euros).