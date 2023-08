Custo dos PRR mais do que duplicou com aumento das taxas de juro

O aumento das taxas de juro que tem vindo a ser aplicado pelos bancos centrais também afecta as responsabilidades da Comissão Europeia. Segundo as contas apresentadas em Julho pelo comissário Paolo Gentiloni, responsável no executivo de Ursula von der Leyen pela pasta da Economia, o custo de financiamento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) mais do que duplicou desde que foi criado este instrumento através do qual Bruxelas paga o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) dos 27 Estados-membros. Em vez de 15 mil milhões de euros, a factura pode ascender a 34 mil milhões.

