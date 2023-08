Sporting derrotado no último teste

Em Liverpool, um golo de Calvert-Lewin de grande penalidade garantiu ao Everton um triunfo no derradeiro ensaio sportinguista antes do arranque do campeonato.

O último teste do Sporting antes do primeiro jogo oficial da época 2023/24 terminou com a primeira (e única) derrota dos “leões” na pré-época, mas, num jogo onde Rúben Amorim fez algumas experiências, a exibição leonina deixou alguns sinais positivos. Em Liverpool, contra o Everton, a equipa sportinguista esteve melhor na primeira parte, mas foi nesse período que os “toffees” fizeram o único golo do jogo: aos 45’+1’, Calvert-Lewin marcou de grande penalidade.

A uma semana de defrontar o Vizela em Alvalade na primeira jornada da I Liga, Rúben Amorim apresentou em Goodison Park com algumas novidades. Com Paulinho de fora devido a problemas físicos – o avançado sentiu dores musculares na perna e não alinhou por precaução -, os “leões” iniciaram o duelo frente ao histórico clube inglês com Eduardo Quaresma, Daniel Bragança e Geny Catano no “onze”.

Sem abdicar do habitual esquema táctico, Amorim testou um trio defensivo sub-21 (Quaresma-Diomande-Inácio), deu mais minutos a Bragança a meio-campo, e, no ataque, Catano fez de Paulinho – Marcus Edwards ficou de início no banco.

O resultado, contra uma equipa extremamente física e com um relvado bem molhado, foi um Sporting quase sempre dominador nos primeiros 45 minutos. Claramente superior a nível técnico, a equipa portuguesa esteve perto do primeiro golo aos 12’, mas Pedro Gonçalves não mostrou a fiabilidade habitual: assistido por Gyokeres, o “8” do Sporting rematou por cima da baliza de Pickford.

Pouco depois, novo lance de perigo para a baliza do Everton. Outra vez com Gyokeres como protagonista (o sueco tentou fazer tudo sozinho), um desarme da defesa inglesa colocou Geny Catano em boa posição de marcar, mas o moçambicano rematou mal.

Embora com dificuldades para fugir ao jogo físico – muitas vezes em excesso – da formação de Liverpool, o Sporting continuou a ser a equipa com sinal mais na primeira parte e, pouco depois da meia hora, Pedro Gonçalves e Gyokeres obrigaram Pickford a intervir.

Porém, mesmo tendo colocado poucos problemas a Adan - Abdoulaye Doucouré e Calvert-Lewin, na mesma jogada, obrigaram o espanhol a aplicar-se -, foi o Everton que chegou ao golo em cima do intervalo: em cima do minuto 45, Eduardo Quaresma cortou a bola com o braço dentro da área e, na conversão do penálti, Calvert-Lewin fez o único golo do jogo.

Com apenas uma mudança ao intervalo – Franco Israel no lugar de Adan -, o Sporting voltou para a segunda parte com menos fulgor. Mesmo tendo mais posse de bola, os “leões” passaram a ter mais dificuldade para encontrar os caminhos da baliza inglesa e foi preciso esperar até aos 67’ para que surgisse nova oportunidade para a equipa sportinguista - Geny Catamo fez quase tudo bem, mas o remate em arco saiu ligeiramente por cima da baliza.

Para os últimos 20 minutos, Amorim lançou Esgaio, Edwars, Mateus Fernandes e Afonso Moreira. E o Sporting melhorou, embora Amadou Onana, aos 74’, tivesse acertado no poste de Israel.

Jogando com mais velocidade, os “leões” nos últimos dez minutos conseguiram criar várias oportunidades para marcar e, aos 83’, Pedro Gonçalves com um remate colocadíssimo acertou no poste, mas o pressing final dos “verdes e brancos” não evitou a única derrota em oito testes dos sportinguistas na pré-temporada.