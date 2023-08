Morreu John Gosling, primeiro teclista e pianista dos Kinks

John Gosling, teclista e pianista dos Kinks durante a maior parte da década de 1970, a segunda na história do grupo inglês, morreu esta sexta-feira aos 75 anos, informou a banda nas redes sociais, não tendo divulgado a causa.

Gosling foi o primeiro teclista e pianista a tempo inteiro daquele que é um dos mais célebres conjuntos britânicos da música rock e pop dos anos 1960, responsáveis por canções como You really got me, All day and all of the night, Sunny afternoon ou Waterloo sunset — todas lançadas nessa década, ao longo da qual os Kinks recorreram, muitas vezes, ao requisitado músico de estúdio Nicky Hopkins para se encarregar das teclas nos seus temas.

A banda liderada pelos irmãos Ray e Dave Davies estava a trabalhar naquele que viria a ser o álbum Lola Versus Powerman (1970) quando John Gosling fez a sua audição para se juntar aos Kinks. Nesse dia, gravou uma demo de Lola, canção sobre uma atraente mulher trans que é porventura uma das melhores e garantidamente uma das mais conhecidas do grupo. Covers muito dignas de registo desta música incluem uma versão de 1979 das Raincoats, banda britânica de pós-punk que tem na madeirense Ana da Silva uma das fundadoras.

Entre 1970 e 1978, os Kinks lançaram, além de Lola Versus Powerman, os álbuns Percy (1971), Muswell Hillbillies (1971), Everybody’s in Show-Biz (1972), Preservation Act 1 (1973), Preservation Act 2 (1974), Soap Opera (1975), Schoolboys in Disgrace (1975), Sleepwalker (1977) e Misfits (1978).

Percy, banda sonora de uma comédia homónima sobre um homem que, após um acidente bizarro, se torna o primeiro no mundo a receber um pénis transplantado, foi recebido desfavoravelmente pela crítica, depois do sucesso, comercial e não só, dos singles de Lola Versus Powerman — Apeman e sobretudo Lola. A editora que então representava os Kinks nos Estados Unidos, a Reprise, recusou-se a lançar o disco nesse vasto e significativo mercado. Pouco tempo depois, optou por não renovar o seu contrato com a banda.

No final de 1971, os Kinks negociaram um acordo com a RCA Records — e com o dinheiro do adiantamento conseguiram construir o seu próprio estúdio.

Ao primeiro álbum para a RCA Records, Muswell Hillbillies, a banda explorou raízes da música americana com uma lente britânica, incorporando no seu mundo country, bluegrass, music hall… Tende a ser considerado o último dos seus discos mais inspirados artisticamente.

O sucessor Everybody’s in Show-Biz, um álbum duplo, inclui as canções Supersonic rocket ship e Celluloid heroes, esta última uma balada sobre Hollywood e o contraste entre o glamour que as vidas das grandes estrelas de cinema parecem ter e as dificuldades que estas pessoas reais também sentem. Greta Garbo, Rudolph Valentino, Bela Lugosi, Bette Davis, George Sanders, Mickey Rooney, Marilyn Monroe… Todos estes nomes são mencionados nos versos (nesta ordem). “You can see all the stars as you walk down Hollywood Boulevard/ some that you recognize, some that you’ve hardly even heard of/ people who worked and suffered and struggled for fame/ some who succeeded and some who suffered in vain”, canta Ray Davies no refrão. O piano de John Gosling tem alguma preponderância neste tema.

O período entre Everybody’s in Show-Biz e Schoolboys in Disgrace, inclusive, corresponde àquele em que a música dos Kinks teve uma componente mais “teatral”, costuma definir a crítica — que, no geral, não avaliou com grandes doses de entusiasmo os discos feitos durante esses anos. Sleepwalker, o sucessor de Schoolboys in Disgrace, constitui, por seu turno, o início da fase “arena rock”, marcada pela procura de um estilo mais comercial.

John Gosling foi “um amigo e um importante colaborador da música Kinks durante o tempo que passou com a banda”, escreveu Dave Davies na publicação em que o grupo se despede do teclista. “Ele era um grande músico e tinha um sentido de humor fantástico, o que o tornou um membro popular da banda”, reflectiu, por seu turno, Mick Avory, que foi o baterista dos Kinks durante 20 anos (entre 1964 e 1984).

Em 1994, Gosling co-fundou os Kast Off Kinks, uma banda de (sobretudo) ex-integrantes dos Kinks, com Avory, John Dalton (baixista) e Dave Clarke, vocalista, guitarrista e ocasionalmente teclista que, dos quatro, é o único que nunca fez parte dos Kinks. Gosling manteve-se ligado a este grupo até 2008, quando se reformou.​