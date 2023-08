EUA: guionistas e estúdios voltaram a reunir-se, mas as negociações continuam paradas

A Writers Guild of America (WGA), sindicato que representa os argumentistas em Hollywood, e a Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), associação que representa os grandes estúdios e as plataformas de streaming, voltaram a reunir-se nesta sexta-feira. Foi o seu primeiro encontro desde que um impasse nas negociações de um novo contrato colectivo de trabalho levou a WGA a convocar uma greve, que começou a 2 de Maio (um dia após o término do contrato até então em vigor) e ainda continua.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt