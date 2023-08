Há uma longa e estreita relação entre a Igreja e os melhores vinhos, mas o Patriarcado de Lisboa parece fugir do tema como o diabo da cruz. Perguntado sobre qual o vinho de missa utilizado na diocese e aquele que seria usado nas celebrações da Jornada Mundial da Juventude, a resposta pareceu receosa: "Não vamos dizer, o produtor não autoriza".

No entanto, é mesmo gloriosa a ligação entre a religião e a qualidade dos vinhos. Muito antes de Cristo, já gregos e romanos lhes dedicavam especial culto com as divindades Dionísio e Baco, mas é a Noé que a Bíblia Sagrada atribui a origem do vinho. Depois do dilúvio, Deus ordenou-lhe que plantasse vinhas nos Montes Ararat! Ora, como se sabe, foi nessa região, na Arménia, que os arqueólogos encontraram vestígios com mais de seis mil anos do que consideram ser os primeiros artefactos para a produção de vinho.

O vinho é mesmo o elemento central da celebração eucarística. Para os cristãos, além de simbolizar o sangue de Cristo, representa também a pureza. Durante a fermentação todas as impurezas são eliminadas e, pelo milagre da consubstanciação, transforma-se no sangue de Cristo. Pelo que não há missa sem vinho nem padre que não o beba. Em quantidades simbólicas, é certo, mas terá sido na busca pela sua absoluta pureza e qualidade para a celebração que foi sendo trilhado o caminho para os melhores vinhos.

Mosteiros e ordens religiosas empenharam-se na produção das melhores uvas, nas técnicas da sua transformação na adega. Identificaram os melhores terroirs, apuraram castas, técnicas de cultivo e fermentação, um legado em que assentam a moderna enologia e viticultura.

E, como acontece em todas as áreas, há estórias que se ajustam de tal maneira que o seu rigor e veracidade acabam por se tornar secundários. É o que acontece com os vinhos de missa, os Lacrima Christi, que dizem ter começado a ser produzidos nas encostas do Vesúvio, no Sul de Itália. E deles vem a referência "XPTO", que naquele tempo era usada na adega para sinalizar as melhores vasilhas, os vinhos que eram escolhidos para a celebração.

Ou seja, os mais especiais, perfeitos e aptos para a oferecer a Cristo, usando para isso a grafia do Antigo Testamento, escrito em grego, onde os caracteres XPTO significam Chritus.

Verdade segura é que não há missa sem vinho e a igreja moderna criou regras precisas para a aprovação daqueles que considera aptos para a celebração. "Deve ser natural, fruto da videira e não corrompido", estabelece o Código de Direito Canónico. As instruções subsequentes registam que "deve ser fruto da videira, puro e dentro da validade, sem substâncias estranhas", e ainda que "na celebração da missa se lhe deve misturar um pouco de água".

Quem sabe se, farto do assédio mediático, o Patriarcado de Lisboa receou vir a ter que enfrentar novas polémicas, agora relacionadas com o vinho. Sei lá, ser confrontado pelos adeptos dos vinhos naturais ou até questionado sobre os vinhos com sulfitos. Nunca se sabe. E como gato escaldado até de água fria tem medo…

Mas este é um segmento, que embora invisível, parece não ser inócuo ou despiciendo para o mercado. Afinal, há missas todos os dias e são milhares as paróquias em todo o país. Basta uma simples busca na Internet e logo saltam rótulos de casas consagradas como Poças Júnior, Ferreirinha, Caves Primavera ou Cooperativa do Pico, a par de engarrafadores menos conhecidos que oferecem também vinhos de missa.

Em regra vinhos fortificados, o que se entende face à antiguidade do negócio e ao velho rito litúrgico que recomendava vinhos com alguma doçura e grau alcoólico elevado, uma vez que os padres teriam que permanecer em jejum até ao meio-dia e necessitavam, por isso, de algum sustento. Com o novo rito, a partir da década de 1960, são aceites vinhos normais de grau moderado mas ao que parece a tradição ainda continua a ter muita força. Cedeu também a regra do vinho tinto. Embora continuando a significar o sangue de Cristo, podem ser utilizados vinhos brancos, evitando assim manchar os panos litúrgicos.

Mas de que tipo são, afinal, os vinhos de missa? Fundamentalmente não diferem dos vinhos comuns, têm apenas que ser aprovados para a celebração pela autoridade eclesiástica competente, em regra o Bispo. Os requisitos são aqueles que correspondem às exigências das entidades certificadoras. Ou seja, pureza e qualidade.

Com isto, ganha também o comum dos mortais. Não porque os possa saborear na missa (apenas em termos simbólicos), mas porque também os pode comprar e apreciar. E que bom que era um branco da Diocese do Porto, que em tempos se comprava no seminário junto à Sé Catedral. Bastava tocar a sineta e dizer a quantidade de caixas.

Um branco de Avesso, produzido em Baião numa propriedade da Igreja, com leve doçura e enologia de Anselmo Mendes. Uma pechincha que fazia um figuraço nas tardes quentes de Verão ou no acompanhamento de sobremesas com pouca doçura. É provável que ainda se engarrafe!

E o vinho para o Presidente Marcelo?

Produtor e enólogo de intensa e reconhecida actividade, Carlos Lucas sugeria esta semana aos leitores do Diário de Notícias oito vinhos para os líderes políticos portugueses. Um espumante exuberante para o primeiro-ministro António Costa, um tinto marcante e de personalidade encorpada para o líder da oposição, Luís Montenegro, e até o extravagante Júpiter, 1.000 euros cada garrafa, para Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal. Certamente por esquecimento e não por falta de vinho, ficou de fora o líder da nação, o Presidente da República, pelo que para suprir a falha arriscamos aqui uma sugestão para Marcelo Rebelo de Sousa. Qualquer coisa como um popular e festivo espumoso Lambrusco. Ou outro equiparado, apto para a festa e respectiva selfie, mas sem qualquer outro efeito ou malefício.

A mais belas vinhas do mundo

Acabado e editar por Shana Clarke, o livro 150 Vineyards you Need to Visite Before You Die (em português seria 150 vinhas que tem que visitar antes de morrer) inclui cinco propriedades portuguesas. Colocadas entre as que a autora designa como as mais belas vinhas de todo o mundo e profusamente ilustradas com fotos, estão as vinhas de Filipa Pato, na Bairrada, a Quinta da Aveleda, a Quinta de Soalheiro e a Quinta da Lixa e o seu Monverde, nos Vinhos Verdes, a Herdade do Esporão, no Alentejo, e as quintas de Roriz e de Vargellas no Douro. A edição está em inglês.

Fato novo para os Velhotes

São três, um boticário, um advogado e um juiz, os homens que se sentam à mesa no rótulo, uma imagem histórica do vinho do Porto que está no mercado desde 1934. Pois bem, a Calém achou que era tempo de lhes dar um fato novo e decidiu renovar a imagem da marca Velhotes. Um rejuvenescimento que visa manter os consumidores de sempre, mas também alcançar novos públicos sem perder a sua identidade quase nonagenária. Uma evolução modernizadora da imagem mas não uma revolução, sossega a produtora.